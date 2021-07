Représentant ventes, médias locaux

Chez Bell, on ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes : on transforme la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde.

Supérieur immédiat:

Directeur des Ventes.

Responsabilités:

Développer des nouvelles sources de revenus parmi les comptes non attribués par la prospection de nouvelles opportunités d’affaires locales, à travers les plateformes radio et numérique, en utilisant les ressources de l’entreprise (créativité média, production, recherche, routage, promotions).

Vendre un produit média sous une plateforme multiple (radio, numérique, SMS et autres).

Faire de la prospection et de la sollicitation directe auprès de nouveaux et anciens clients afin d’enclencher le processus de vente.

Comprendre les besoins et les défis à court et long termes des clients (entrevues de diagnostique).

Élaboration de propositions professionnelles pour les présentations aux clients.

Négocier des contrats et mener à terme des opportunités d’affaires.

Maintenir et faire grandir la liste des comptes établis.

Fournir l’information continue et le support nécessaire afin d’assurer un service optimale à la clientèle.

Rencontrer et dépasser les revenus fixés dans les objectifs mensuels de ventes (plateformes radio et numérique).

Fournir les rapports demandés et utilisation du CRM en place.

Collection de comptes et fonctions cléricales.

Compétences requises:

Formation en vente, marketing ou équivalent;

Un minimum de 5 ans d’expérience en ventes;

Excellent réseau de contacts dans le marché du Bas-Saint-Laurent;

Excellentes habiletés en communication et bonne capacité d’écoute;

Bonne capacité à négocier et à analyser afin de cerner les problèmes et opportunités;

Capacité d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles et d’établir rapidement sa crédibilité auprès des clients;

Jugement, discernement et esprit stratégique;

Honnêteté et intégrité professionnelle;

Fait preuve de créativité;

Dynamisme et entregent;

Maîtrise de l’environnement Microsoft Office;

Doit posséder une voiture;

Connaissance de Microsoft BBM (un atout).

Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est requise pour les postes offerts au Québec. Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte.

Renseignements supplémentaires :

Type de poste : Cadre

Statut du poste : Employé permanent - temps plein

Lieu de travail : Canada : Québec : Rimouski

Date limite pour postuler : 2021-08-06

