Établie depuis plus de 50 ans à Rimouski, notre entreprise, toujours en croissance, est à la recherche d’un(e) responsable d’entrepôt pour se joindre à notre équipe.

Fonctions principales : Le titulaire de ce poste effectuera les différentes tâches en lien avec la réception de la marchandise. Il aura également à gérer la cédule de pose et à manipuler le matériel à l’aide d’appareils de levage.

Description des tâches : Effectuer la réception du matériel à l’aide de la machinerie appropriée. Vérifier l’identification et la quantité de matériel reçu. Faire l’inscription de l’inventaire dans le logiciel. Préparer les commandes pour la livraison. Communiquer les informations et répondre aux questions des employés. Superviser et assister le travail du livreur. Valider en continu l’inventaire. Voir à la propreté et à la sécurité des lieux.

Compétences et profil recherché :

Bonne capacité physique

Bon sens de l’organisation

Bon esprit d’équipe

Autonomie

Poste permanent, temps plein

Salaire et avantages sociaux compétitifs.

Les candidats devront faire parvenir leur C. V. à l’adresse suivante ou par courriel avant le 2 avril 2021

Poste responsable de l’entrepôt

FlorDeco, Tapis R. Turgeon

280, rue St-Jean-Baptiste Ouest

Rimouski Qc G5L 4J6

tapis.turgeon@globetrotter.net

Toutes les demandes seront traitées confidentiellement.

R.B.Q. 5609-0376-01