Responsable du volet animation

Sous la supervision de la coordination, le titulaire de ce poste aura pour mandat de participer à la planification et réalisation de la programmation des activités, d'animer et de superviser les jeunes sur les heures d'ouverture en respectant les intérêts de la clientèle visée ainsi que les orientations et valeurs ciblées par l'organisation.

Description de poste :

Développer, planifier et promouvoir des activités de toutes sortes (culturels, artistiques, sportives, communautaires, etc.) et autres évènements qui répondent aux besoins et intérêts des jeunes de 11 à 17 ans;

Élaborer et promouvoir le calendrier d'activités mensuelles ;

Animer et réaliser des interventions auprès des adolescents;

Représenter l'organisme et participer à différents comités ;

Rechercher, déposer et répondre aux différentes demandes d'aides ou de subventions ;

Établir et entretenir une étroite collaboration auprès de nos divers partenaires tels que les organismes et les écoles du milieu;

Exigences du poste :

Détenir un diplôme d'études collégiales en loisirs, en intervention ou toute autre domaine et/ou expérience en lien avec l'emploi;

dynamisme, autonomie et capacité d'adaptation;

entregent et habileté en communication orale et écrite;

sens de l'initiative, de l'organisation et du travail d'équipe;

connaissance et facilité dans l'utilisation des technologies et de la suite Office;

faire preuve de créativité, d'innovation et d'ouverture d'esprit;

agir à titre d'adulte significatif et posséder des aptitude en relation d'aide;

posséder un permis de conduire et une voiture (un atout);

n'avoir aucun antécédent judiciaire relié à l'emploi.

Conditions de travail :

Poste permanent et saisonnier de 30 heures / semaines ;

majoritairement de jours impliquant 2 soirs d'animation /semaines ;

taux horaire de 20 $ / heures

entrée en fonction dès que possible

*Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.

Faire parvenir votre curriculum vitae (CV) accompagné d'une lettre de présentation en personne ou par courriel au : mdjamqui@gmail.com

418-629-5122