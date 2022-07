SECRÉTAIRE

Sommaire de la fonction



Sous l'autorité de la directrice générale et greffière-trésorier, le (la) titulaire du poste est responsable de l’accueil et assure le travail général de secrétariat au sein de la municipalité. La personne en poste devra travailler en étroite collaboration avec l’équipe des employés de la municipalité.

Tâches et responsabilités:



Principalement, la personne sélectionnée devra :

• Assurer l’accueil de la clientèle et répondre aux questions;

• Traiter et acheminer les différentes demandes (en personne, par téléphone et par courriel);

• Faire de la mise en page et de la correction de documents;

• Soutenir le personnel administratif pour le classement;

• Faire l’envoi de documents et la gestion du courrier;

• Gérer l’horaire de location des différentes salles;

• Faire l’encaissement des taxes municipales et des factures diverses;

• Gestion du site Internet et des médias sociaux;

• Toutes autres tâches rattachées à l’emploi.

Qualités requises et exigences :

• Diplôme d’études professionnelles (DEP) en secrétariat;

• Très bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint et Outlook);

• Excellente maitrise du français écrit;

• Courtoisie et souci du service à la clientèle;

• Grande capacité à travailler en équipe;

• La personne recherchée doit être rigoureuse, structurée et avoir le sens des responsabilités.

Traitement :



Selon l'échelle salariale en vigueur dans la convention collective



Semaine normale de travail :



Trente heures (30) par semaine.

Entrée prévue en poste dès que possible.



Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae (CV) accompagné d’une lettre de présentation par la poste, en personne ou par courriel aux adresses suivantes, d’ici 12 aout 2022 à 16h :

Madame Chimène Ngomanda, directrice générale et greffière-trésorière

Municipalité de Sayabec

3, rue Keable, Sayabec (Québec) G0J 3K0

Courriel : sayabec.dg@mrcmatapedia.quebec