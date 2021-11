Secrétaire administrative

Sommaire des responsabilités

Sous la responsabilité du contrôleur financier, le(la) secrétaire administratif(ive) devra assumer des responsabilités liées au secrétariat, à l’accueil et à l’entrée de données autant pour le département de la foresterie, du service à la clientèle et du département administratif.



Tâches et responsabilités principales

Accueillir et renseigner les clients de façon courtoise et professionnelle

Soutenir le personnel de bureau dans l’élaboration et la mise à jour de documents

Recevoir et acheminer les appels, prendre les messages et fournir des renseignements

Rédiger, corriger, classer et photocopier les dossiers

Compiler, saisir, produire, et traiter diverses données

Traiter le courrier et commander les fournitures de bureau

Soutenir la direction générale dans son volet administratif et clérical

Aptitudes recherchées

Faciliter à communiquer et à travailler avec le public

Sens de l’éthique et de la confidentialité très développés

Savoir organiser et planifier son travail

Souci constant du détail, de la qualité et du travail bien fait

Faire preuve d’autonomie, de tact et de diplomatie

Qualifications requises

DEP en secrétariat

3 à 5 années d’expérience pertinente

Excellente connaissance du français écrit ainsi qu’une maîtrise approfondie de la suite Office

Langue demandée : Langue parlée et écrite : français.

Le bilinguisme sera considéré comme un atout.

Lieu de travail : Lac-au-Saumon

Rémunération : Salaire compétitif, selon les compétences et l’expérience.

Conditions de travail : Emploi temps plein permanent (40 h/sem.)

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Notre environnement de travail est stimulant. L’entreprise possède un comité social afin d’organiser des activités en dehors du travail et pour créer des liens plus forts entre collègues. L’équipe est accueillante et nos conditions de travail sont très concurrentielles ! Venez joindre l’équipe !

Faites parvenir votre candidature à rh@servallee.com