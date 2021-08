Secrétaire OU Adjoint/e administrative

Endroit : Bureau situé à Causapscal

Tâches et responsabilités

• Accueillir les clients et être responsable de la réponse téléphonique;

• Procéder à la cueillette d’informations et à l’ouverture des dossiers;

• Procéder à la gestion du répertoire des actes notariés des notaires;

• Procéder à toute vérification nécessaire à la rédaction des contrats;

• Procéder à la préparation des reçus et des chèques en fidéicommis;

• Rédiger des contrats de vente, d’hypothèque, donation et cession, et de tout autre document connexe à un achat immobilier;

• S’occuper de la facturation.

Salaire et avantages

• Négociable selon l’expérience;

• 3 semaines de vacances;

• 5 jours de congé maladie payés;

• Type d’horaire : 1 semaine de 4 jours;

• Possibilité de transformer les heures supplémentaires en vacances lors des congés des fêtes;

• Ambiance de travail agréable et équipe dynamique composée de 2 notaires et 2 adjointes.

Horaire

• Du lundi au jeudi OU mardi au vendredi, selon les heures de bureau

• Environ 30 à 35 heures / semaine – Temps plein

Envoie ton C.V. à l’adresse suivante : me.bureaumorin@notarius.net