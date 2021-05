SECRÉTAIRE-TRÉSORIER(ÈRE) ADJOINT(E)

La Municipalité de Sainte-Irène, est une communauté de personnes ayant à cœur de se donner des services de qualité dans un milieu de vie attrayant.

MANDAT

Le secrétaire-trésorier adjoint appuie et supporte le directeur-général/secrétaire-trésorier. Ses fonctions principales sont d’accomplir des tâches administratives comme la comptabilité en générale, effectuer les encaissements (taxes, recevables) préparer les dépôts, émettre les chèques aux fournisseurs, faire la saisie de facture et toutes autres tâches connexes, afin d’assurer la bonne marche des activités financières

HABILETÉS PROFESSIONNELLES PROFIL · · · · · · · Sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des priorités Souci pour l’amélioration continue des services aux citoyens Capacité de communiquer dans un français de qualité, tant à l’oral qu’à l’écrit Capacité à faire preuve de rigueur et d’autonomie Leadership Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles Diplomatie, sens politique et discrétion · · · · · DEC en Techniques de comptabilité et de gestion ou DEC en administration Expérience pertinente de 3 ans Expérience dans le domaine municipal, un atout Connaissance des programmes informatisés utilisés par les municipalités Bonne connaissance des nouvelles technologies de l’information

RÉMUNÉRATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

La municipalité offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs en fonction de l’expérience et des compétences du candidat sélectionné. Il peut nécessiter occasionnellement du travail en soirée, notamment lors des sessions du conseil municipal et des séances de travail lorsque la directrice générale s’absente. Vous êtes motivé à contribuer de façon significative à la croissance et au succès de cette municipalité. Transmettez votre candidature, à l’adresse ci-dessous.

À l’attention du:

Département des ressources humaines

Municipalité de Sainte-Irène

362, rue de la Fabrique

Sainte-Irène QC G0J 2P0 .