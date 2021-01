La Ville de Rimouski est présentement à la recherche de plusieurs secrétaires pour se joindre à son équipe afin d’effectuer des remplacements en plus de préparer la relève relativement à des postes permanents qui deviendront vacants au courant de la prochaine année.

Nous offrons un salaire compétitif et des conditions de travail avantageuses;

Notre milieu de travail est dynamique et nos employés sont au cœur de nos priorités;

Nous avons des pratiques de gestion encourageant la conciliation travail-famille, la flexibilité des horaires de travail et les vendredis après-midi de congé;

Nous offrons des possibilités de développement de l’expertise dans divers champs de pratique.

Sommaire de la fonction

La personne titulaire de ce poste effectue toutes les tâches de secrétariat auprès de son gestionnaire et des autres employés du service; édite au traitement de texte des lettres, rapports, devis, tableaux et autres documents; tient à jour les dossiers et registres du service; reçoit et achemine les appels, accueille les visiteurs; dépouille et achemine le courrier; accomplit toute autre tâche de même nature demandée par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions.

Exigences de l’emploi

Détenir un diplôme d’études collégiales en techniques de bureautique ou un diplôme d'études professionnelles en secrétariat;

Posséder une très bonne connaissance des logiciels Word et Excel;

Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé;

Faire preuve d'entregent et d'une facilité de contact avec le public.

Conditions de travail

Salaire horaire à partir de 23,32 $ avec l’ajout des avantages sociaux;

L’horaire de travail régulier est de 32,5 ou 35 heures, du lundi au vendredi midi;

Les autres conditions de travail sont régies par la convention collective des employés de bureau.

Postuler en ligne ici : https://rimouski.ca/ville/administration/emplois/secretaires