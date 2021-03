SEPAQ Matane (5 postes)

Plus grand réseau de plein air au Québec, la Sépaq administre, exploite et met en valeur les lieux grandioses qui lui sont confiés par le gouvernement du Québec. Plus de 3 400 employés, passionnés de nature et ayant le désir d’offrir une expérience client hors du commun, œuvrent au sein de nos 46 établissements aux quatre coins de la province. Notre équipe vit au quotidien les valeurs de l’organisation : plaisir, inclusion, engagement, courage et excellence.

En plus d’être le paradis de la chasse à l’orignal au Québec, la réserve faunique de Matane est aussi un lieu exceptionnel qui accueille les randonneurs et les pêcheurs dans des paysages à couper le souffle.

Faire partie de l'équipe Sépaq c'est :

Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature

Déployer vos talents dans une équipe dynamique, où l’esprit de collaboration et le plaisir sont au rendez-vous

Créer des souvenirs et faire vivre des moments privilégiés au cœur de territoires naturels et d’attraits exceptionnels

Pouvoir travailler à la grandeur du Québec dans l’un de nos établissements au fil de votre carrière

Profiter de la carte employé qui vous donne l’accès gratuit à tout le réseau en plus de plusieurs rabais sur nos produits et services allant jusqu’à 50 %

Bénéficier de plusieurs autres avantages : uniforme fourni, programme de référencement, club social, régime de retraite à prestation déterminée, et plus encore !

Cliquez sur le poste pour les détails :

Travailler à la Sépaq : des moments uniques dans des lieux uniques !

Joignez-vous à notre équipe en posant votre candidature !

Bienvenue aux retraités!

Les candidatures seront traitées en toute confidentialité

La Sépaq souscrit au programme d’équité en matière d’emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.