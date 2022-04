Serviloge recherche un Directeur technique !

Vous êtes un professionnel qui souhaite relever des défis et qui souhaite mettre son savoir faire au service de la communauté? Voici une occasion de vous joindre à la réalisation d’un des plus grands projets d’économie sociale au bénéfice de la communauté bas-laurentienne. Un projet novateur et mobilisateur dédié aux besoins sociaux et culturels du milieu.

Le projet de requalification de la maison mère des Sœurs du Saint-Rosaire représente cette opportunité de vous joindre à une équipe dynamique et ce, dans un environnement de travail stimulant et valorisant au sein même d’un bâtiment patrimonial exceptionnel.

Serviloge est un organisme à but non lucratif qui œuvre depuis plus de dix ans sur le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, et qui a pour mandat de développer et réaliser des projets structurants dans le domaine de l’immobilier social visant à créer des milieux de vie sains, dynamiques et abordables pour les personnes à faible revenu.

SOMMAIRE DE LA FONCTION

Relevant du directeur de projet et collaborant avec lui, le titulaire planifie, organise, contrôle et coordonne divers projets techniques qui lui sont confiés dans le cadre de la requalification des bâtiments et des espaces extérieurs de la maison-mère incluant la réalisation des études de faisabilité technique et ce, avec toutes les parties prenantes impliquées dans le projet.

Il veille à la conception et la mise en plan des projets, effectue la correspondance et la rédaction des rapports se rapportant aux projets. De plus, il exerce une surveillance technique des travaux y compris des jalons critiques. Il s’assure ainsi que l’utilisation des ressources et les processus soient efficaces et optimaux.

PROFIL DE COMPÉTENCES RECHERCHÉES

Baccalauréat en génie civil, architecture, en mécanique ou dans une autre discipline pertinente;

Membre en règle d’un ordre professionnel (OAQ, OIQ ou OTPQ)

Minimum de 10 années d’expérience pertinente à la fonction;

L’absence d’un baccalauréat peut être comblé par des années d’expérience additionnelles;

Maîtrise des outils de gestion de travaux de construction et de la suite Microsoft Office;

Maitrise de la règlementation reliée au domaine de la construction;

Forte approche professionnelle et qualité relationnelle, aptitude à gérer simultanément plusieurs dossiers, habileté en gestion d’équipe, capacité d’analyse, sens de l’organisation, gestion des priorités, respect des échéanciers.

CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire de travail flexible – télétravail / bureau

Salaire annuel de 90 000$, (conditions à discuter selon les compétences et l’expérience)

Conditions de travail et avantages sociaux concurrentiels

Équipe dynamique et engagée

Possibilité de développement et d’avancement professionnel dans l’organisation.

Serviloge offre un environnement de travail idéal, avec des horaires flexibles, une rémunération compétitive et surtout l'opportunité de travailler sur un projet d’envergure vraiment stimulant !

Les personnes intéressées sont priées de communiquer à info@serviloge.ca

300, Allée du Rosaire, Rimouski, Québec, G5L 3E3

Site Web : serviloge.ca