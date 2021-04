Prop Clôtures Ltée est une entreprise oeuvrant dans la vente et l’installation de clôtures et de produits connexes dans les domaines résidentiels, commerciales et industriels depuis près de 40 ans. Nous sommes une entreprise familiale, rassemblant une petite équipe d’une quinzaine de personnes qui desservent les territoires du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie. Nos bureaux sont situés dans le parc industriel de Rimouski.

L’année 2021 s’annonce remplie de projet et nous souhaitons agrandir notre équipe. Nous sommes à la recherche d’un(e) candidat(e) pour combler un poste de soudeur et manoeuvre cour à matériaux. La personne que nous cherchons est travailleur manuel, autonome, débrouillard et ponctuel.

Poste : Soudeur/manoeuvre cour à matériaux

Tu aimes les tâches variées et non-routinière ?

Tu aimes travailler en équipe et faire partie d’une entreprise avec une vision dynamique et ouverte ?

Mets à profit tes forces et compétences à la réalisation de nos différents projets stimulants et variés où chaque journée offre de nouveaux défis! Sous les indications du directeur des opérations, les principales tâches sont soudure et assemblage de barrières, la préparation des commandes, le chargement des camions, le tout dans une ambiance agréable où l’esprit d’équipe est au coeur du quotidien.

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Fabrication de barrières selon plan (lecture de plan)

Participer à diverses tâches et travaux manuels

Conduire le véhicule en s’assurant de respecter le Code de la sécurité routière

Assurer l’entretien et la maintenance de l’équipement et des outils

Respecter les règles de santé et de sécurité au quotidien

Toutes autres tâches connexes

COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES

Connaissance et expérience dans un domaine connexe seraient un atout.

CRITÈRE SPÉCIFIQUE ET EXIGENCES RELIÉES AU POSTE

Permis classe 5 valide

Carte ASP Construction serait un atout

NOUS VOUS OFFRONS

Environnement de travail à l’extérieur

Emploi saisonnier permanent 40 heures par semaine (mai à décembre)

Emploi de jour en semaine

Salaire à discuter selon les compétences et les années d’expériences

Faire parvenir votre cv à kevinbergeron@propclotures.com