Spécialiste en procédés administratifs

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord dessert une population d'environ 95 000 habitants sur un territoire s'étendant de Tadoussac à Blanc-Sablon (près de 1 300 km de littoral), en passant par L'Île-d'Anticosti et les villes nordiques de Fermont et de Schefferville. Le CISSS de la Côte-Nord est responsable de planifier, coordonner, organiser et offrir des services de santé et sociaux à l'ensemble de la population de la région. Il compte une cinquantaine d’installations et regroupe 3 600 employés.

Attributions

Sous l’autorité de l’adjoint au directeur, le titulaire du poste doit contribuer à l’amélioration, à l’optimisation et à l’évolution des services par la mise à niveau des environnements et des processus ainsi qu’à la participation aux projets et aux travaux de l’organisation impliquant des déploiements applicatifs. Il participe aux travaux découlant des demandes de changement reliées aux projets et aux infrastructures ainsi qu’à leur mise en production. Il participe à l’élaboration de conseils stratégiques pour la direction aux fins de prise de décisions et il apporte un soutien professionnel aux autres secteurs de l’organisation dans ses champs d’expertise.

Il rencontre les utilisateurs pour connaître la nature de leurs besoins ou de leurs problèmes;

Il travaille en étroite collaboration avec les chargés de projet, les équipes et les gestionnaires concernés. Il est responsable de plusieurs projets technologiques et en assume la planification, la coordination, la réalisation et le suivi;

Il anime, au besoin, les rencontres du comité de pilotage lors de l’élaboration, l’implantation et du suivi des projets;

Il participe à l’élaboration des plans de communication et des plans d’action liés aux projets;

Il effectue les différentes phases de l’analyse (préliminaire, fonctionnelle et organique) relativement aux projets d’envergure et aux systèmes intégrés;

Il coordonne l’implantation des nouvelles technologies et applications en s’assurant de la comptabilité des nouveaux produits avec les systèmes existants et de l’intégrité des résultats dans les différents systèmes de traitement de l’information;

Il participe à toutes les étapes relatives à la planification des projets conformément à la loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles (LGGRI);

Il participe à diverses rencontres et comités.

Exigences

Doit détenir un baccalauréat en sciences de l'administration ou en sciences humaines et sciences sociales ou dans une autre discipline universitaire appropriée;

Détenir une formation ou une certification dans le domaine des technologies de l’information, un atout;

Posséder de l’expérience en gestion de projets et en gestion du changement, un atout;

Bonne connaissance du réseau de la santé et des services sociaux, un atout;

Être en mesure de se déplacer sur le territoire.

Profil recherché

Communication interpersonnelle; autonomie; analyse et résolution de problèmes; innovation; esprit de synthèse; leadership mobilisateur et adaptation aux changements.

Conditions de travail

CONCOURS No REC-2021-112

Ville : Baie-Comeau

Direction des ressources informationnelles

Statut : Poste permanent à temps complet

Salaire : Entre 23,63 $ et 43,63 $ de l’heure

Crédit : Il existe une possibilité d’obtenir un crédit d’impôt (pouvant aller jusqu’à 10 000 $) pour les finissants ayant terminé au cours des deux dernières années.

Période d’inscription : La date limite pour souscrire au concours est le 24 janvier 2021.

Information : Vous pouvez joindre Abbigail Dubé, par téléphone 418 962-2572 poste 415009.

Postuler ici : https://www.emploisprofessionnelsensante.com/fr/offre/20289/specialiste-en-procedes-administratifs-gestion-de-projets-en-ressources-informationnelles-rec-2021-112