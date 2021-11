Superviseur de production

Fene-Tech, est une entreprise manufacturière de portes et fenêtres de qualité supérieure situé dans la Vallée de la Matapédia.



SOMMAIRE DES FONCTIONS

Relevant directement du directeur d’usine le superviseur de production a pour fonctions principales la planification, la supervision, l’organisation et le contrôle du travail des employés sous sa responsabilité, en conformité avec les objectifs, les valeurs et la philosophie de Fene-Tech Inc.

CONDITIONS

Statut permanent, poste de jour 40 h/semaine horaire de travail lundi au jeudi 7 h 15 à 12 h et 13 h à 17 h, vendredi 7 h à 12 h ;

Salaire concurrentiel au marché;

Régime d’assurance collective, régime de retraite;

Allocation de botte de sécurité, programme de lunette de sécurité, vêtement ;

Activités sociales.

RESPONSABILITÉS

Coordonne et planifie les activités quotidiennes ;

Assure une gestion efficace des ressources humaines et matérielles sous sa supervision ;

Mobilise ses employés dans l’atteinte des objectifs de qualité, de productivité, des frais de production et de la santé et sécurité ;

Travaille activement à l’atteinte des indicateurs de performance et de qualité de l’usine ;

Participe à la planification des budgétaires et aux stratégies de développement ;

Participe à l’élaboration et au suivi des plans de formation de son personnel ;

Toute autre tâche convenue avec son directeur d’usine.

QUALIFICATIONS REQUISES

DEC dans une discipline appropriée ou toute combinaison d’expérience pertinente ;

Années d’expérience reliées à l’emploi : 5 années d’expérience dans la supervision ou toute combinaison de scolarité et d’expérience pertinente ;

Excellent sens de l’observation et un bon jugement ;

Faire preuve d’initiative et de minutie ;

Maîtrise les équipements et les outils ;

Bonne connaissance du logiciel Excel ;

Capacité de travailler sous pression ;

Excellente capacité d’apprentissage ;

Excellent sens de la rigueur et de professionnalisme ;

DESCRIPTIONS DES COMPÉTENCES

Excellent communicateur ;

Leadership, mobilisateur, et esprit d’équipe ;

Capacité d’analyse et de résolution de problèmes ;

Habileté en relations interpersonnelles : contact employé, politesse et respect ;

Assiduité et respect des échéanciers ;

Être confortable avec un environnement informatisé et avoir une facilité d’adaptation à de nouveaux logiciels.

Faites parvenir votre candidature à :

Julie Lessard

jlessard@fene-tech.com

264, boul. Saint-Benoît Est

Amqui (Québec)

G5J 2C5

Téléphone : 418-629-4675 #104

Télécopieur : 418-629-3982