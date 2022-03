Technicien comptable - Service de tenue de livres

Mallette est le cabinet 100 % d’appartenance québécoise qui offre la plus large gamme de services dédiés aux PME. Il est un employeur de choix animé par une philosophie d’entreprise rigoureuse et un dynamisme entrepreneurial.

Réputé pour son ambiance de travail, son dynamisme et ses employés compétents, notre cabinet se distingue également par sa clientèle diversifiée et son approche relationnelle et humaine.

Tu souhaites t’épanouir dans un environnement de travail qui se caractérise par la confiance, la proximité, l’engagement et l’expertise ? Cette opportunité est pour toi !

Joins-toi à notre équipe du bureau Mallette d'Amqui en tant que technicien comptable !

Mandat

Le technicien comptable réalise principalement des travaux de comptabilité inhérents aux clients du Service de tenue de livres. Plus particulièrement, il est responsable de la préparation des :

Tenues de livres mensuelles ou trimestrielles

Rapports gouvernementaux

Paies, remises des déductions à la source, T4 et relevés 1

En tout temps, il doit s’assurer d’offrir un service de qualité à la clientèle, et ce, dans le respect du temps alloué pour chaque mandat.

Profil

Formation en comptabilité

Expérience de 6 mois à 1 an en comptabilité, un atout

Maîtrise des logiciels de la suite MS Office

Bonne connaissance des logiciels Acomba et Avantage

Compétences et habiletés professionnelles

Rigueur et souci du détail

Sens de l’organisation et des priorités

Souci de la qualité du service à la clientèle

Autonomie et initiative

Bonne capacité à gérer son stress

Respect de la confidentialité

Conditions de travail et avantages offerts

En plus d’offrir des mandats variés permettant l’épanouissement professionnel, nous offrons un programme de formation continue, des perspectives de carrière intéressantes ainsi qu’une gamme d’avantages sociaux, dont :

Assurance collective (médicaments, dentaire, accident maladie, voyage, assurance salaire longue durée, etc.)

Possibilité d’effectuer du télétravail, selon les besoins

Programme de reconnaissance et de référencement

Jours fériés au-delà des normes du travail et congés de différentes natures

Congé des Fêtes (bureaux fermés entre Noël et le Jour de l’An)

Régime de retraite simplifié

Services en ligne de télémédecine, d’aide à l’employé et à la famille (PAEF) et un programme de santé mentale

Activités sociales et régionales

Promotions, mutations et cheminement de carrière

Allocation pour la mise en forme, la culture et l’ergonomie en télétravail

Sans compter l’ambiance de travail, du jeans le vendredi et d’autres avantages que tu pourras découvrir.

Tu souhaites joindre une organisation où l’on concilie TRAVAIL ET PLAISIR ? Fais-nous parvenir ta candidature dès maintenant.

À l’attention de Marie-Pierre Paradis, CRHA

marie-pierre.paradis@mallette.ca

Le genre masculin est utilisé comme générique dans le seul but d’alléger le texte.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt et les avisons que seules les personnes ayant été sélectionnées seront contactées.