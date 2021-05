Technicien comptable - Service de tenue de livres - Bureau Amqui

Mandat

Le technicien comptable réalise principalement des travaux de comptabilité inhérents aux clients. Plus particulièrement, il est responsable de la préparation des :

Tenues de livres mensuelles ou trimestrielles

États financiers intérimaires

Préparation des divers rapports gouvernementaux

Traitement de la paie et des avantages sociaux

Réalisation de diverses tâches administratives

Dans le cadre de son travail, il doit s’assurer d’offrir un service de qualité à la clientèle. Il sera aussi appelé à collaborer avec ses pairs.



Exigences

Formation en comptabilité (DEP/DEC)

2 ans d’expérience pertinente en comptabilité

Expérience en cabinet comptable, un atout

Maîtrise des logiciels de la suite MS Office

Connaissance de logiciels comptables (SAGE, Acomba, etc.), un atout

Habiletés professionnelles



Conditions de travail et avantages offerts



Le salaire est établi selon la politique salariale, en tenant compte de l’expérience et des compétences acquises.



De plus, Mallette offre une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.



Faites parvenir votre candidature au plus tard le 31 mai 2021 à emploi.edq@mallette.ca