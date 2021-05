TECHNICIEN EN ARCHITECTURE NAVALE

SOMMAIRE DU POSTE

Le technicien a comme mission de concevoir les plans nécessaires à la construction du bâtiment à l’aide de logiciel dédié à cette activité.

SUPÉRIEURS IMMÉDIATS

Carl Grenier – Chef de projet Patrick Fortier-Denis – Ingénieur naval

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

▪ En collaboration avec le chargé de projet, l'ingénieur et le contremaître, réaliser la planification, la conception et la mise en plan des projets à venir;

▪ Prendre toutes les mesures nécessaires à la réalisation des plans et des dessins;

▪ Contrôler la faisabilité des différents éléments d’un projet et définir les étapes d’assemblage;

▪ Effectuer l’ensemble de la mise en plan 3D des plans d’architecture;

▪ Communiquer étroitement avec les différents membres de l’équipe, pour assurer le suivi des projets, ainsi que le respect des différentes étapes prédéterminées;

▪ Assurer un soutien à l’équipe de montage en répondant à leur questionnement quant aux mesures de plans présentés.

COMPÉTENCES RECHERCHÉES



▪ DEP/DEC en dessins industriels, en architecture navale ou en génie mécanique;

▪ Deux à quatre années d’expérience dans un poste connexe (domaine naval un excellent atout);

▪ Connaissance dans l'utilisation des logiciels Draftsight, Autocad, Solidworks et Avantages;

▪ Ponctualité, attitude positive, intégrité et honnêteté;

▪ Esprit d’équipe indispensable ;

▪ Grand sens de l’organisation, excellente capacité à bien gérer son stress et à résoudre des problèmes rapidement.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

▪ Travail permanent à temps plein de jour

▪ Possibilité de devoir aller dans des endroits clôt ou en hauteur

▪ Espace de travail aménagé et équipement informatique neuf

▪ Tout nouveau poste

Pour postuler : Administration@conceptionnavalefmp.ca