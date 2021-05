Description du poste

Cette personne aura comme mission de fabriquer des produits d'image! De plus, elle effectuera ses tâches avec des outils et de la machinerie dans nos différents départements soit le lettrage, la sérigraphie, la broderie, l'enseigne, la livraison et installation.

Tâches du poste

Fabrication d'affichage et d’enseigne

Application de lettrage

Impression sur vêtements

Broderie sur vêtements

Exigences du poste

Personne polyvalente et souriante

Intérêt pour les domaines de l'enseigne, de lettrage, de broderie et de sérigraphie

Intérêt pour le travail d'équipe

LES AVANTAGES DE TRAVAILLER CHEZ GAGNON IMAGE!

Belles conditions de travail

Assurances collectives

Horaire flexible

Formations en milieu de travail

Ambiance de travail agréable

Possibilité de REER

Et bien plus!

Postule ici : https://gagnonimage.com/poste-technicien-en-fabrication