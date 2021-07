TECHNICIEN(NE) – CHIMIE ANALYTIQUE

Qui sommes-nous? Au Québec, le CRBM est un acteur clé du développement des biotechnologies marines. Depuis 2004, le CRBM réalise des activités axées sur l’innovation pour accompagner des entreprises provenant de différents secteurs. Nos experts, issus de différentes disciplines scientifiques, ont à cœur le développement des biotechnologies et leurs applications multiples. Le CRBM est un organisme à but non lucratif qui réalise des projets de recherche industrielle (R-D) ainsi que des activités en conformité réglementaire grâce à sa licence d’établissement de Santé Canada - volet analyse pharmaceutique.

Mandat du poste :

Relevant de la Chef d’équipe – Chimie, la personne sélectionnée devra réaliser et documenter des expériences menées en chimie analytique. La personne retenue s’assurera que toutes les activités des projets soient complétées selon les échéanciers établis et la conformité en vigueur. S'intégrant dans une équipe multidisciplinaire dynamique, la personne sélectionnée devra coopérer et communiquer efficacement avec ses collègues.



Qualifications requises :

Techniques en chimie analytique, biotechnologies ou toute autre formation scientifique pertinente (Baccalauréat en sciences, un atout);

3 à 4 années d’expériences pertinentes;

Bonnes connaissances théoriques et surtout pratiques des méthodes physico-chimiques d’analyse

(HPLC, dissolution, GC, KF, UV, IR etc.);

Connaissances des normes réglementaires pharmaceutiques (BPF, ICH, USP, BP, EP) ou des autres normes réglementaires (ISO, BPL) – (un atout);

Vos responsabilités :

Réaliser des analyses de produits finis et de produits mis en stabilité selon les différentes méthodes pharmacopées / méthodes internes;

Effectuer le développement, le transfert, la vérification et/ou la validation des méthodes analytiques;

Compiler, analyser et interpréter les résultats le tout en garantissant la fiabilité et la traçabilité des résultats obtenus;

S’assurer que les tests sont effectués en conformité avec les normes BPF, BPL, SOP, les procédures internes et autres règlements en vigueur;

Identifier toutes les problématiques techniques ou les dysfonctionnements, en assurer l’analyse, l’interprétation des résultats et proposer des pistes de solutions;

Assurer un suivi immédiat au responsable de projet des résultats hors normes et participer aux enquêtes pour déterminer les causes possibles;

Calibrer et effectuer l’entretien des instruments ainsi que des aires de travail.

Autres compétences recherchées :

Excellentes compétences en relations interpersonnelles;

Capacité à travailler dans un esprit de collaboration au sein d'une équipe multidisciplinaire;

Capacité d’adaptation en fonction des priorités et des secteurs d’activités;

Apte à travailler sous pression afin de respecter les échéances;

Maîtrise de l’anglais, niveau de base.

Avantages offerts :

Entreprise à échelle humaine située dans une région propice à une qualité de vie exceptionnelle.

Programme de rémunération globale compétitif et favorisant la conciliation travail-famille/vie personnelle.

REER et assurances collectives.

Vacances et journées mobiles.

Horaire d’été offert par l’employeur.

Horaire flexible.

Programme d’incitation à des activités favorisant la santé et le mieux-être.

Application sur le poste :

Il s’agit d’un poste régulier à temps plein, 37,5 h/semaine situé à Rimouski.

Entrée en fonction prévue : septembre 2021 ou possibilité d’ajustement selon la disponibilité du candidat retenu.



Si vous croyez correspondre au profil, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation à l’attention de Karen Arsenault, Responsable – Ressources humaines et communications via notre site internet ou par courriel à carrieres@crbm-mbrc.com.

Vous avez jusqu’au 2 septembre 2021 pour soumettre votre candidature.