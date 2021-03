Technicien/Technicienne en comptabilité

Laisse tomber tes talons hauts ou ton complet et saute dans l’action avec Utopie MFG !

Nous recherchons un(e) Technicien(ne) en comptabilité pour notre usine en pleine expansion.

Tu es le genre de personne qui :

Maitrise le cycle comptable aussi bien que l’art de la blague.

N’a pas peur d’aller sur le plancher pour « checker » toi même.

Considère que facturer est aussi agréable que prendre une bière.

Pesque diagnostiqué obsessif quand on parle d’inventaire.

À envie de sentir que tes efforts font une différence dans ton équipe.

Si ça colle à ton profile, viens jaser avec nous pour voir si il y a un « fit ».

On t’offre des conditions de travail confortable et flexible avec un salaire à la hauteur de ta formation et ton expérience.

Nous recevons les C.V. en personne à notre usine du 27 rue Industrielle à St-Narcisse ou par courriel au info@utopiesnow.com