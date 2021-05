Technicienne ou technicien en administration

Le Cégep de Rimouski souscrit aux programmes d'accès à l'égalité en emploi en vigueur et invite les femmes, les personnes handicapées, les membres des minorités visibles et ethniques ainsi que les autochtones à présenter leur candidature. Description : Nature du travail



Le rôle principal et habituel de la personne de cette classe d'emploi consiste à effectuer divers travaux techniques à caractère administratif. Elle assiste le personnel de soutien et les usagères ou usagers du service concerné.



En bureautique, elle coordonne le travail d’une équipe ou accomplit les travaux techniques les plus complexes.





Quelques attributions caractéristiques



Dans le domaine de l’administration, la personne de cette classe d’emploi effectue divers travaux techniques à caractère administratif auprès de responsables d'unités administratives. Elle participe à l'élaboration de normes, de procédures et d’outils de gestion dont les spécifications lui sont fournies par du personnel cadre ou professionnel et à leur mise en application.



En ressources financières, elle effectue toutes tâches techniques relatives aux écritures comptables, aux transferts de fonds, à la production de la paie et à toute production de rapports requis. Elle recueille, analyse et traite des données ou des informations en vue d’aider à la préparation du budget et à la production des états financiers.



En ressources matérielles, elle évalue les caractéristiques des nouveaux produits, voit à obtenir les informations nécessaires auprès des entreprises qui fournissent le matériel et formule des ecommandations. Elle collabore à l'analyse des besoins d'ameublement et d'équipement, surveille et contrôle leur installation.



En organisation scolaire, elle participe aux opérations techniques liées à l'admission, à l'inscription, au choix de cours, à la confection d’horaires de même qu'à la gestion du dossier de l’étudiante ou de l'étudiant et du fichier informatique. Elle participe aux calculs relatifs à la charge et à l'allocation du personnel enseignant.



En ressources humaines, elle effectue toutes tâches techniques relatives à l’engagement, à l’application des conditions de travail du personnel, àl’élaboration des plans de l’effectif et à l’application des processus de sécurité d’emploi.



Dans le domaine de la bureautique, elle planifie, organise et évalue le travail d’une équipe et s’assure de la réalisation de toutes les activités selon les échéanciers prévus. Elle voit aux relations avec les autres unités administratives et les organismes externes. Elle réalise des tâches administratives complexes et assure le soutien technique dans la rédaction, le traitement linguistique des textes et la présentation des documents.



Quelque soit son domaine, elle est appelée à coordonner le travail du personnel de soutien impliqué dans la réalisation de programmes ou d'opérations techniques dont elle est responsable et à initier au travail ce personnel.



Elle utilise les outils technologiques de l’information et des communications mis à sa disposition en lien avec les travaux à réaliser.



Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe. Exigences : Qualifications requises



Scolarité

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en administration avec champ de spécialisation approprié ou un diplôme ou une attestation d'études dont l'équivalence est reconnue par l'autorité compétente.



Autres exigences

- Très bonne maîtrise de la langue française;

- Très bonne connaissance des logiciels Word et Excel;

- Très bonne connaissance des logiciels usuels en mode collaboratif (ex. : Microsoft, Outils G suite - Google, etc.);

- Capacité d’effectuer des applications dans un logiciel de paie et de gestion des ressources humaines ou

expérience pratique d’un tel logiciel;

- Capacité démontré d'utiliser un logiciel de paie et de gestion pédagogique (CLARA)

- Démontrer un excellent jugement, de bonne capacité à raisonner, interpréter et identifier des pistes de solutions;

- Bonne capacité à établir de saines relations interpersonnelles;

- Discrétion, rigueur, sens du détail, sens de l’initiative, autonomie, capacité à travailler sous pression et dans le

respect des échéances. Tests requis : Sous réserve du 3e paragraphe de la clause 5-1.03 de la convention collective, les éléments indiqués dans Autres exigences seront mesurés à l’aide de tests et à l’aide d’une entrevue. L’obtention du poste sera conditionnelle à la réussite de ces tests. Remarques : Nous remercions toutes les personnes de l’intérêt porté à notre établissement. Cependant, seules les personnes invitées en entrevue seront contactées.



Si vous postulez d'un appareil mobile (téléphone intelligent, tablette), vous recevrez un courriel d'accusé réception vous demandant de mettre à jour votre dossier en déposant votre CV afin que votre candidature soit prise en considération.



Si votre expérience professionnelle a évolué ou si vous avez de la scolarité additionnelle depuis votre dernière visite, nous vous invitons à joindre votre curriculum vitae afin de faire valoir l'ensemble de votre cheminement professionnel.



Nous vous invitons également à consulter la section Emplois de notre site Internet.