Depuis plus de 30 ans dans le domaine, Les Toiles BSL et Sébast Décor se spécialisent dans la confection et l’installation de portiques, d’abris, d’auvent ainsi que dans les toiles commerciales et industrielle.

Nous sommes à la recherche de couturière et d’installateurs pour notre prochaine saison automnale. Des postes à temps plein 40 heures semaine. Les candidats recherchés devront être débrouillard et aimer le travail d’équipe.

Les portes sont disponibles immédiatement. Envoyez votre candidature au info@toilesbsl.com , par téléphone au 775-7971 ou au 2019 boul. Gaboury à Mont-Joli