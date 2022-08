Tourisme Gaspésie recherche un(e) adjoint.e administratif.tive

Tourisme Gaspésie située à Mont-Joli est présentement à la recherche d’un(e) adjoint.e administratif.tive profil comptabilité pour se joindre à son équipe.

Tu aimes être au cœur de l’action et amener ton support ?

Tu possèdes des aptitudes en comptabilité, mais tu n’as pas peur du secrétariat ?

Joins-toi à Tourisme Gaspésie et tu auras la chance de travailler avec des collègues soudés, engagés et créatifs, sans compter les conditions de travail avantageuses telles que :

Poste permanent à temps plein (35 heures);

Rémunération annuelle variant entre 34 321$ et 54 702$;

Régime de retraite;

Régime d’assurances collectives complet;

Et bien plus !

Tu as envie de te joindre à une équipe d'enfer, dans un milieu stimulant, où les projets abondent et où le dépassement et l'esprit d'équipe sont à l'honneur ? Envoie ton CV à emploi.edq@mallette.ca