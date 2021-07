Uniboard est à la recherche de nouveaux talents pour son usine de Sayabec.

-Journalier

-Responsable de la paie

-Analyste de laboratoire

-Mécanicien industriel

-Électrotechnicien

Visite notre site internet pour connaitre tous les postes disponibles.

Chez Uniboard, on prend grand soin de ta sécurité, on met tes idées à contribution et on t’offre des conditions améliorées!

Participe à nos journées de recrutements au Quality inn à Mont joli du 10 au 12 août prochain. Envoie ton curriculum vitae à l’adresse courriel recrutement.sy@uniboard.com avant le 1er août. On te contactera pour prendre rendez-vous !