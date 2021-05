Utopie MFG; le manufacturier de ski alpin agrandie son usine et son équipe!

Que tu aies de l’expérience en usine, en impression, en ébénisterie ou en cuisine passe nous voir tu pourrais être surpris des ressemblances.

Tu es FIABLE et MOTIVÉ, on aime ça! Pour la formation on s’en charge en cour d’emploi!

Nos conditions de travail sont confortable, les jobs sont stable avec une progression salariale rapide qui reconnait tes formations et expériences.

Passe nous voir à notre usine de St-Narcisse ou envoie ta candidature au info@utopiesnow.com

Utopie MFG : On fabrique du Plaisir!