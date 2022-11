Acheteur(euse) stratégique - Eldorado Gold Québec - Val d'Or

Comptant plus de 400 employés, Eldorado Gold Québec est à la recherche de gens passionnés, dynamiques et engagés qui auront la chance de se développer dans une organisation en pleine croissance. Avec sa durée de vie de 8 ans, la mine Lamaque située à quelques minutes de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue, possède des réserves de 1 086 000 onces et est l'emplacement tout indiqué pour accompagner ses employés dans leur développement.

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU POSTE

L’acheteur stratégique fait partie de l’équipe d’approvisionnement. Sous la supervision hiérarchique du coordonnateur en approvisionnement stratégique, il est responsable de planifier, organiser, diriger et contrôler les activités du processus complet de gestion des appels d’offres et du recensement des engagements contractuels en vigueur.

RÔLES ET RESPONSABILITÉS SPÉCIFIQUES

• Planifier les besoins d’acquisitions avec les intervenants et analyser les besoins stratégiques pour l’administration des contrats tout en assurant l’aspect légal

• Analyser et mettre en place des stratégies pour atteindre les objectifs de réduction de coûts

• Organiser et participer à des rencontres entre les intervenants et les fournisseurs

• Produire la documentation requise pour les appels d’offres avec les intervenants

• Effectuer la pré-qualification des soumissionnaires

• Prendre en charge les appels d’offres assignés par le surintendant approvisionnement

• Effectuer les analyses et rédiger les recommandations

• Effectuer les négociations avec les soumissionnaires et prendre en charge le processus de signatures des contrats

• Approuver les demandes d’achats et émettre les bons de commandes pour l’équipe construction

• Peut être appelé à planifier les appels d’offres pour les produits et les services avec les intervenants et analyser les besoins stratégiques pour l’administration des contrats tout en assurant l’aspect légal

• Maintenir à jour le registre des obligations contractuelles en vigueur

• Voir au respect des politiques d’approvisionnement, de santé et sécurité, environnementales ainsi qu’à celles concernant l’amélioration continue dans son service

• Maintenir son endroit de travail dans un état ordonné, propre et sécuritaire

• Appliquer et respecter toutes les normes, réglementations, standards, codes et lois en vigueur chez Eldorado Gold et au Québec

• Toutes autres activités que pourraient lui confier ses supérieurs.

FORMATION ET EXPÉRIENCE

• Baccalauréat en administration et/ou diplôme d’étude collégial dans un domaine pertinent et/ou combinaison d’études et d’expérience

• Détenir une certification professionnelle (.p.g.c.a, C.P.I.M. ou autres) est un atout

• 2 à 5 années d'expérience

• Bilinguisme essentiel

• Bonne connaissance des systèmes informatisés (Microsoft Office et SAP est un atout)

• Axé vers l’amélioration continue et les résolutions de problèmes

• Bonne expérience en négociations de contrats

COMPÉTENCES RECHERCHÉES

• Sens des responsabilités

• Rigueur

• Bonne organisation de travail

• Orienté client

• Bonnes habiletés de communication

• Négociation et sens politique

• Sens de la gestion

Horaire: 5/2, 5/2/4/3 ou 4/3

Date limite pour postuler : 11 novembre 2022

Pour postuler : https://can63.dayforcehcm.com/CandidatePortal/fr-CA/eldoradogold/Site/ELDORADOGOLDQC/Posting/View/1286

Eldorado Gold Québec offre des possibilités d'emploi égales à tous les candidats et employés et ne fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, le pays d'origine, l'âge ou le handicap. Seuls les candidats retenus seront contactés pour le processus d'entrevue.