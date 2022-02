Adjoint administratif/Adjointe administrative - Aéroport régional de Val-d'Or

Relevant de la Directrice générale, l'adjointe administrative a comme principales responsabilités la gestion de l'ensemble des activités reliées à la bureautique, du suivi des agendas, la préparation et la distribution du courrier, le classement de documents, la saisie de données et de l'accueil des clients. Elle donne son appui à la préparation, l'organisation et au fonctionnement des diverses rencontres.

Tâches

Responsable des comptes payables et saisie de données dans le système comptable Acomba;

Tenir à jour le site internet et la page Facebook;

Accueillir les clients;

Recevoir, ouvrir et acheminer la correspondance;

Effectuer les dépôts;

Produire des lettres, procès-verbaux et tous autres documents;

Faire le classement général des documents et l'archivage;

Organiser les réunions: avis de convocation, préparation des documents, réservation de salle, etc..:

Effectuer un suivi téléphonique des présences aux diverses réunions;

Mettre à jour l'ouverture des dossiers avec registre;

Tenir à jour l'inventaire de la papeterie;

Faire parvenir les documents, chèques etc.. aux destinataires;

Responsable du système téléphonique;

Responsable de la petite caisse, et produire le rapport de dépenses;

Faire le décompte des revenus du stationnement public de l'aéroport de Val-d'Or;

Effectuer toutes autres tâches connexes à la demande de son supérieur.

Qualifications professionnelles

Cette offre d'emploi est soumise à une qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau scolaire ou universitaire : (certificats, permis, cours, appartenance à un ordre ou une association professionnelle, etc.)

Formations

Diplôme d'études professionnelles (DEP), Administration, commerce et informatique - Secrétariat

Compétences

Facilité à classer

Capacité d’adaptation

Capacité à établir et à maintenir des relations interpersonnelles

Langues

Français parlé et écrit - Élevé

Anglais parlé - Moyen

Anglais écrit - Faible

Type d’emploi

Temps plein

Horaire

Jour

Disponibilités

Semaine

Salaire minimal

22.00$

Base salariale

Horaire

Nombre d'heures

35 heures

Date de début d'emploi

4 avril 2022

Expérience

1 à 2 ans

Durée d'emploi

Permanent

Type d'offre

Régulier

Personne à contacter

Louise Beaulieu

Courriel: beaulieu.louise@arvo.qc.ca