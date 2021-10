ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(TIVE) - ADSR

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(TIVE)

Centre d’expertises minières et forestières qui oeuvre tant au Canada qu’à l’International, ASDR est une entreprise offrant une large gamme de services complémentaires se regroupant en pôles d’excellence : Services corporatifs, Gestion de projets, Ingénierie, Fabrication, Services industriels et Traitement des eaux, en plus d’opérer ses propres bureaux au Maroc et au Pérou.

Inspirés par des valeurs de solidarité et de respect, nous offrons à nos employés un milieu de travail convivial et stimulant.



DESCRIPTION DU POSTE

Relevant du Directeur du pôle d’excellence Ingénierie & Gestion de projet, l’adjoint administratif a pour mandat principal de supporter toutes les formalités administratives.



PRINCIPALES TÂCHES

• Accueillir les visiteurs, déterminer le but de leur visite et les diriger vers la bonne personne ainsi que répondre aux demandes de renseignements;

• Ouvrir et distribuer le courrier postal et électronique et les autres documents reçus et coordonner la circulation des renseignements à l'interne et avec d'autres pôles;

• Classer de la documentation diverse reliée aux projets en vigueur dans le serveur de la division;

• Procéder à la correction, rédaction et traduction de divers documents, appels d’offre, rapports et devis (anglais-français);

• Organiser et assister à diverses rencontres et rédiger les procès-verbaux;

• Préparer, saisir à l’informatique, réviser et relire de la correspondance, curriculum vitae, offres de service, fiches de projets, présentations, brochures, publications, rapports et autres documents connexes;

• Fixer et confirmer les rendez-vous et les réunions de l'employeur;

• Commander les fournitures de bureau et en tenir l'inventaire;

• Organiser les voyages et conférences et faire les réservations nécessaires;

• Assister les chargés de projets dans l’ouverture et la fermeture de projets;

• Effectuer toutes autres tâches connexes pouvant aider à la réalisation des projets.

1. PROFIL DE COMPÉTENCES DE L’EMPLOI A. CONNAISSANCES (Savoirs)

• Maitriser la suite Office;

• La connaissance du logiciel Abak et Maestro constitue un atout.



B. HABILETÉS (Savoir-faire)

• Maintenir des relations de bonne entente avec les clients ou toute autre personne aux affaires de l’entreprise;

• Habileté en planification et priorisation des livrables (gestion des priorités);

• Capacité élevée d’analyse et d’anticipation;

• Capacité d’organisation et de gestion du temps.



C. ATTITUDES ET APTITUDES (Savoir-être) Attitudes Aptitudes

• Discipliné, réfléchis, rigoureux, respectueux des normes, méthodes et procédures;

• Sens éthique élevé;

• Honnêteté, intégrité, crédibilité, collaboration.

• Communication;

• Autonomie et organisation;

• Sens des responsabilités;

• Travail d’équipe;

• Débrouillardise.



2. EXIGENCES DE L’EMPLOI

• Diplôme d’études professionnelles en secrétariat, un diplôme d’études collégiales en bureautique ou toute

autre formation ou expérience jugée équivalente;

• Posséder de l’expérience dans un poste similaire;

• Connaissance dans l’industrie minière constitue un atout;

• Excellente communication tant à l’oral qu’à l’écrit en français et en anglais (bilingue). 3. CONDITIONS DE TRAVAIL

• Lieu de travail : Val-d’Or ou Rouyn-Noranda;

• Poste permanent;

• 40 heures / semaine (horaire variable);

• Salaire à déterminer selon les qualifications;

• Admissible à l’assurance et REER collectif;

• Programme d’aide aux employés et club social;

• Entrée en fonction – Immédiatement.

ASDR souscrit aux principes d’équité en matière d’emploi. Le masculin est utilisé pour alléger le texte.

Veuillez soumettre votre curriculum vitae par courriel à rh@asdr.ca.

Nous vous remercions de l’intérêt porté envers ce poste.

Veuillez prendre note que seuls les candidats retenus seront contactés.