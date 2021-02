ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE) / RÉCEPTIONNISTE - ÉNERGIE 99.1| 92.5 BELL MÉDIA

L’équipe Bell Média produit et diffuse le meilleur contenu canadien et étranger sur ses plateformes de médias numériques, de télévision, de radio et de publicité extérieure. Nous recherchons des gens novateurs et dotés d’esprit d’équipe qui sont désireux de donner encore plus de visibilité à quelques-unes des marques les mieux connues au pays en matière de divertissement.

Tu aimes communiquer? Tu as de l’entregent, travaille minutieusement et apprends rapidement? Tu connais et tu aimes même la suite Office et n’as pas de problème à travailler avec Outlook, power point, Excel et Word?

Tu n’aimes pas te tourner les pouces et regarder le temps passer?

Tu pourrais travailler avec nous en tant qu’adjoint(e) administratif(ve) et réceptionniste pour ÉNERGIE Rouyn-Noranda!

Pour postuler :

https://bit.ly/2ZQtPZn