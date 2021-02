ADMINISTRATEUR /ADMINISTRATRICE -CAISSE DESJARDINS DE L'EST DE L'ABITIBI

L’engagement personnel fait partie de vos valeurs? C’est aussi l’une des nôtres.

Siéger au conseil d’administration est une activité enrichissante et gratifiante.​

• Représentez les membres de votre milieu et faites profiter votre coopérative financière de votre expérience tout en contribuant au développement de la collectivité.

Vous avez de l’intérêt? Vérifiez d’abord si vous êtes éligible.

• Vous devez être membre de la Caisse depuis 90 jours à la date de l’assemblée générale annuelle et avoir un domicile, résider ou travailler au Québec dans l’un des groupes définis par la Caisse

• Pour connaître les autres critères d’éligibilité, consultez le formulaire d’avis de candidature ou la Trousse d’information sur Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisseestabitibi

Vous avez soumis votre candidature en 2020?

• Votre caisse communiquera avec vous pour confirmer votre intérêt et vérifier si vous répondez toujours aux critères d’éligibilité.

Postes à pourvoir et profils recherchés.

5 Postes à pourvoir* :

• 2 postes pour : Secteur Barraute1 (dont 1 poste pour une durée d’un an / Fin de mandat)

• 1 poste pour : Secteur de Lebel-sur-Quévillon

• 2 postes pour : Secteurs de Val-d’Or et Malartic2

Profils recherchés

• Idéalement des personnes ayant des compétences en développement durable et en technologies de l’information

• Idéalement des représentant(e)s du secteur minier et forestier

• Idéalement 5 femmes pour atteindre la parité

• Idéalement 3 membres appartenant aux groupes d’âge de 18 à 34 ans et 2 membres appartenant aux groupes d’âge de 35 à 49 ans

Comment poser ma candidature? C’est très simple.

1 Remplissez le formulaire d’avis de candidature obligatoire, disponible à la Caisse ou par Internet à l’adresse suivante : www.desjardins.com/caisseestabitibi

2 Préparez votre curriculum vitae (CV)

3 Envoyez ces 2 documents (formulaire + CV) à l’attention de :

Secrétaire du conseil d’administration par courriel : serge.beaudoin@desjardins.com

ou par voie postale ou en personne :

Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi Mme Ouiam Clak, adjointe à la direction générale 602, 3e Avenue, Val-D’Or, Québec, J9P1S5

• La date limite est le 12 février 2021 à 16 h. Passé ce délai, votre candidature ne pourra être acceptée.

• L’assemblée générale annuelle se tiendra virtuellement le 8 avril 2021 à 19 h.

• Pour toute information, contactez Ouiam Clak Téléphone : (819) 825-2843 poste 7253117

Merci de votre implication au sein de votre caisse - Michel Rochon, secrétaire du conseil d’administration

* Tous les dossiers de mise en candidature répondants aux critères d’éligibilité incluant ceux qui ne correspondent pas aux profils recherchés seront analysés et soumis à l’assemblée générale annuelle.

1Secteur Barraute: Membres provenant des municipalités de Barraute, La Morandière, Rochebeaucourt, Champneuf et La Corne, du canton de Landrienne, de la paroisse de St-Marc-de-Figuery et du territoire non organisé de Lac Despinassy.