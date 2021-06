AGENT DE SÉCURITÉ - ÉQUIPE VALCOURT

Tu aimerais être agent de sécurité mais tu n'as pas de formation ?

pas de problème, l'équipe Valcourt, leader régional en sécurité, enquête et santé s'en occupe!

Oui, nous te formerons afin que tu deviennes un agent de sécurité pour des postes à temps plein et à temps partiel.

Le salaire est concurrentiel avec possibilité d'avancement.

Valcourt à des contrats partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec.

Fais-nous parvenir ton CV à carrieres@equipevalcourt.com

ou

viste le equipevalcourt.com

TU AIMERAIS ÊTRE AGENT DE SÉCURITÉ MAIS TU N’AS PAS DE FORMATION?...PAS DE PROBLÈME, L’ÉQUIPE VALCOURT, LEADER RÉGIONAL EN SÉCURITÉ, ENQUÊTE ET SANTÉ S’EN OCCUPE! OUI, NOUS TE FORMERONS AFIN QUE TU DEVIENNES UN AGENT DE SÉCURITÉ POUR DES POSTES À TEMPS PLEIN ET À TEMPS PARTIEL. LE salaire EST concurrentiel AVEC possibilité d’avancement. Valcourt a des contrats partout en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec.

Fais-nous parvenir ton CV à carrière avec un S arobas equipe valcourt .com ou visite le equipevalcourt.com