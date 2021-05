AGENT DES COMPTES RECEVABLES - DYNAMITAGE CASTONGUAY

AGENTE DES COMPTES RECEVABLES – POSTE BASÉ À VAL-D’OR

En tant que membre à part entière de l’équipe des finances et de la comptabilité, l’agente des comptes recevables ouvre les projets, prépare et émet des factures aux clients, est responsable des encaissements et du recouvrement de chacun des projets de l’entreprise.

• Création des projets et des clients dans le logiciel Maestro ;

• Prendre en charge la facturation, effectuer le suivi de la

facturation par projet avec la collaboration des surintendants,

compiler les données et faire les factures ;

• S’assurer de l’exactitude de toutes les tarifications des

contrats, des extensions, des retenues et ventes ;

• S’assurer que les revenus sont rapportés dans les bonnes

périodes ;

• Envoyer les factures aux clients avec les spécifications de

chacun et les politiques de la compagnie ;

• Assurer un suivi des factures impayées, cibler les comptes en

souffrance requérant un suivi et une prise d’action particulière;

• Faire des appels téléphoniques pour rectifier certaines

situations ;

• Exécuter les relevés des comptes, les listes d’âge des comptes,

et ce mensuellement ;

• Répondre aux questions des vérificateurs en fin d’année.

Conditions d'emploi:

- Poste basé à Val-d’Or ;

- Salaire concurrentiel ;

- Gamme complète d’assurances collectives ;

- Régime de retraite ;

- Formation et coaching interne ;

- Défis quotidiens, opportunité de développement de carrière.

Exigences:

- Détenir un diplôme d’études collégial en comptabilité ;

- Posséder un minimum de 5 années d’expérience relatif à la facturation ;

- Capacité à communiquer en anglais ;

- Connaissance du domaine minier et/ou du forage/dynamitage un atout ;

- Connaissance des spécificités reliées à la Commission de la Construction du Québec, un atout ;

- Être une personne démontrant un très grand sens de la rigueur,et de la planification ;

- Être en mesure de relancer les clients et les surintendants concernant les retards de paiements ou de production de facturation.

Pour toutes autres informations ou pour envoyer votre candidature, veuillez contacter Gabriel Couture par courriel à rh@castonguay.ca ou encore par téléphone au 418-571-1343.

*Seuls les candidates sélectionnées seront contactées directement. Le féminin est utilisé dans le simple but de simplifier le texte**.