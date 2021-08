AGENT(E) DE BUREAU - MÉGA CENTRE KUBOTA

Détails du poste

Temps plein

1885 3e avenue, Val-d'Or, Québec, Canada J9P 7B1

DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision de la directrice, l’adjointe administrative a comme mandat d’effectuer diverses tâches variées au sein de tous les départements. La personne recherchée doit être reconnue pour savoir gérer efficacement les priorités, avoir une excellente aptitude en expérience client, un grand désir d’apprendre et avoir un sens du professionnalisme très élevé.

CERTAINES TÂCHES RELIÉES À L'EMPLOI

➢ Répondre et rediriger les appels;

➢ Gestion de la poste;

➢ Gestion de la papeterie;

➢ Numérisation et gestion des archives;

➢ Tenir à jour des documents Excel et divers rapports;

➢ Assurer un support dans le suivi des ventes;

➢ Préparation des documents requis au ventes;

➢ Apporter un support aux opérations en cas de besoin;

➢ Toutes autres tâches connexes.

VOUS!

➢ Excellentes aptitudes en service à la clientèle

➢ Attitude positive et professionnelle

➢ Aimer le travail d’équipe

➢ Habileté en communication et grande capacité d’écoute

➢ Capacité d'adaptation, créativité et fiabilité

➢ Volonté de suivre les procédures

➢ Responsable, très organisée et possédant le souci du détail

➢ Autonome et sens de l’initiative

➢ Facilité à gérer les priorités

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE

➢ 1 à 3 ans d’expérience en administration ou autre emploi pertinent

➢ DEP/DEC secrétariat ou toutes autres formations pertinentes

➢ Expérience en service à la clientèle

➢ Capacité à travailler sur différents logiciels et outils technologiques (suite Microsoft Office)

➢ Qualité du français tant à l’oral qu’à l’écrit

➢ Bilinguisme, un atout

NOUS!

➢ Salaire très compétitif

➢ Excellent programme d’avantages sociaux

➢ REER collectif

➢ Programme de formation et développement professionnels

Joignez notre équipe dynamique!

Postulez en ligne : https://www.facebook.com/jobs/job-opening/1106792206393866/?source=post_timeline