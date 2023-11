Aide-technicien(ne) - Toromont Cat - Val d'Or

Description

Toromont Cat est à la recherche d'un aide-technicien pour se joindre à son équipe ! Notre aide-technicien est chargé de soutenir le rythme de travail de notre succursale en gardant toutes les zones de l'atelier organisées et sécuritaires afin de traiter les commandes des clients de manière précise et opportune. L'aide-technicien a pour but d’aider les techniciens d'atelier et les superviseurs à maximiser la productivité et l'efficacité.

En tant qu'aide-technicien, VOUS aurez la possibilité de :

Travailler au sein de l'une des entreprises les plus sécuritaires de l'industrie où votre sécurité et votre bien-être sont notre priorité la plus importante

Travailler pour le meilleur concessionnaire d'équipement de sa catégorie et avec la marque haut de gamme Caterpillar

Apprendre, de grandir et de se développer en permanence avec l'équipe de Toromont grâce à nos équipes de formation internes qui sont axées sur votre réussite

Obtenir une rémunération complète concurrentielle, y compris les salaires, les avantages sociaux et les primes (selon l'admissibilité)

Avoir une possibilité d'horaires de travail flexibles et des occasions de travailler dans plusieurs endroits de l'est du Canada

Au cours d'une journée de travail type, VOUS effectuerez les tâches suivantes :

Démontrer des comportements de travail sécuritaires, respectueux de l'environnement conformément aux politiques, programmes et initiatives de Toromont en matière de santé et de sécurité

Aider les techniciens d'atelier et les superviseurs selon les directives, afin de répondre aux besoins de l'entreprise

Assurer le suivi, le rangement et l'entretien de tout l'outillage requis pour garantir une utilisation sécuritaire des outils

Être responsable de l'étalonnage des outils, en veillant à respecter les paramètres de date de péremption

Localiser et nettoyer l'équipement selon les besoins, y compris leur déplacement vers les chantiers avant et après les réparations

Valider les listes de composants et les préparer pour le ramassage par les techniciens ou l'expédition par transporteur

Maintenir la propreté de l'atelier et des zones de travail environnantes

Soutenir les efforts de contrôle de la contamination en maintenant l'huile en vrac, les sites de collecte et les stations de solvants conformément aux normes ISO

S'assurer que les déchets sont triés conformément aux politiques établies

Nettoyer, laver au typhon/à la vapeur et polir les pièces selon les instructions afin d'aider les techniciens à effectuer les réparations

Peut occasionnellement aider les techniciens sur la route

Les compétences requises pour ce poste :

Capacité à communiquer en français

Diplôme d'Étude Secondaire

Permis de conduire valide de classe 5

À propos de Toromont Cat

Avec plus de 4 000 employés et 56 sites du Manitoba à Terre-Neuve-et-Labrador, Toromont Cat a fait ses preuves et dispose d'une connaissance approfondie de l'industrie, d'une infrastructure de concessionnaires et d'une approche axée sur le service pour assurer la réussite de ses clients dans les secteurs de la construction, de l'exploitation minière et de la production d'énergie. Chez Toromont Cat, le travail est fondé sur les forces de nos employés, nos produits, de la technologie et d’une expérience client exceptionnelle. Grâce à notre solide partenariat avec CaterpillarMC, Toromont Cat prend soin de ses employés qui eux prennent soin de nos clients ! Lorsque vous rejoignez notre équipe, vous devenez un membre de la famille Toromont. Votre succès devient notre succès !

Cela t'intéresse envoie ton CV à l'adresse : syblais@toromont.com

ou

Ceux qui désirent postuler en personne, peuvent le faire en allant porter leur curriculum vitae à cette adresse :

1200, 3ème Avenue Est

Val-d'Or (Québec)