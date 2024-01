Appel de candidatures - Caisse Desjardins de l’Est de l’Abitibi - Val d'Or

Chaque année, nous invitons nos membres à participer activement à la vie démocratique de leur Caisse. C'est ainsi qu'en préparation à l'assemblée générale annuelle (AGA) de votre caisse qui se tient en mars-avril de chaque année, un appel de candidatures est lancé à la mi-janvier afin d'annoncer les postes à pourvoir au sein du conseil d'administration.

Découvrez les postes en élection au conseil d'administration de votre Caisse, les profils recherchés, les modalités et la date limite de dépôt des candidatures dans l'avis d'appel de candidatures (PDF) - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre..

Pour en savoir plus sur le rôle et les responsabilités du conseil d'administration et les attentes à l'égard des administratrices et administrateurs :

Vous êtes intéressé ou intéressée? Vous devrez remplir le formulaire d'avis de candidature (PDF) - Cet hyperlien s'ouvrira dans une nouvelle fenêtre. et faire parvenir votre dossier de candidature à votre Caisse avant la date limite indiquée dans l'appel de candidatures.

Vous connaissez une personne membre de votre caisse qui répond à l'un des profils recherchés?

N'hésitez pas à lui partager cet appel.

Pour plus de détails : https://www.desjardins.com/votre-caisse/resultats/index.jsp?transit=81580001