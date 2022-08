Arpenteur minier senior - Mine Odyssey - Malartic

Arpenteur minier senior

Employé cadre Permanent

Malartic, QC, CA

ARPENTEUR MINIER SENIOR

RESPONSABILITÉS

Sous la responsabilité du technicien minier senior, l’arpenteur minier senior sera impliqué dans plusieurs aspects du développement de la mine. Le candidat sera appelé, entre autres, à planifier et effectuer les relevés d’arpentage (Scan) des différentes faces de développements, implanter les repères d’enlignement des galeries et à mettre en plan ses relevés à l’aide du logiciel Deswik. Il sera aussi appelé à faire des scans de chantier ouvert avec des appareils de type CALS et LiDAR. L’arpenteur minier senior sera impliqué dans l’implantation des équipements de forage automatisés ainsi qu’à différents projets d’innovations tels que l’arpentage des ouvertures souterraines à l’aide de drones.

FONCTIONS

• Être engagé envers la solide culture opérationnelle de l’entreprise basée sur la santé, la sécurité et le respect de l’environnement et de la communauté;

• Inspecter, sécuriser et maintenir sécuritaire sa place de travail conformément aux lois, réglementations, procédures et politiques;

• Exécuter les relevés d’arpentages et implanter les repères requis sur le terrain afin de suivre la progression des travaux de développement et de production;

• Participer à l’implantation et au suivi des équipements de forages automatisés;

• Exécuter les relevés CALS et LiDAR des ouvertures souterraines lorsque requis;

• Arpenter les trous de production, trous de forage au diamant et les trous de services;

• Participer à l’arpentage de certains projets spéciaux tels que des alimaks, le puits et collet de monteries;

• Participer au changement vers les nouvelles technologies;

• Tenir à jour les plans relatifs au développement et aux autres travaux;

• Réaliser les rapports de fin de période et de fin de mois;

• Participer aux dessins et aux designs des plans de développement

• Assister les ingénieurs dans l’élaboration de projets divers tels que la supervision de travaux, la conception minière et la construction;

• Participer à la planification quotidienne et hebdomadaires des besoins d’arpentage;

• Effectuer le traitement des données pour le contrôle de qualité;

• Effectuer toutes autres tâches connexes à son poste d’arpenteur minier senior.

EXIGENCES

• Détenir un DEP en arpentage, un AEC en arpentage ou un diplôme d’études collégiales en technologie minérale ou l’équivalent;

• Détenir un permis général d’explosif valide;

• Avoir un minimum de cinq (5) ans d’expérience dans une mine souterraine en arpentage;

• La formation modulaire du travailleur minier (Modules #1-2-3-4-5-7);

• Posséder une bonne connaissance des logiciels suivants est un atout : Microsoft Office et Deswik;

• Posséder une bonne connaissance du français parlé et écrit;

• Faire preuve d’une grande autonomie et d’initiative;

• Rigueur et précision dans le travail

• Avoir de la facilité à travailler en équipe multidisciplinaire;

• Grande ouverture aux technologies.

Horaire de travail 5-2 ou 5-2-4-3

