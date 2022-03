Assistant Gérant en Cuisine ( gestionnaire) - Rôtisseries St-Hubert Rouyn-Noranda

Être assistant-gérant en cuisine chez St-Hubert, c’est choisir une carrière stimulante où vous pourrez développer vos habiletés en gestion, veiller à la satisfaction des clients, motiver et responsabiliser les employés et participer à la réalisation du plan d’action de la rôtisserie. Énergique et positif, vous déterminez rapidement les priorités, ce qui met en valeur votre sens de l'initiative et votre capacité à prendre les bonnes décisions rapidement.

Le rôle que vous jouez au sein de l'équipe et votre collaboration étroite avec l’équipe de gestion vous donnent mille et une occasions d'apprendre et de vous développer... ce qui vous permettra de progresser vers de nouveaux défis!

Principales responsabilités :

Participer à la réalisation des différentes activités qui découlent du plan d'action

Établir les horaires de travail des membres de votre secteur

Participer à la formation des employés de votre équipe

Assurer la satisfaction et la qualité de l’expérience client St-Hubert et mettre en place des moyens qui misent sur la responsabilisation des employés

Participer au contrôle des ressources financières, matérielles et technologiques de votre secteur

Assurer l’application des normes de qualité, de service et de propreté St-Hubert

Assurer le respect des ratios de performance (coûts de denrées, coûts contrôlables, coûts d’énergie, etc.)

Exigences :

Orientation vers le client

Capacité à gérer les priorités

Capacité à travailler sous pression

Habileté à planifier et organiser les tâches

Autonomie et initiative

Habiletés interrelationnelles

Esprit d'équipe

*Salaire en fonction de l'expérience*

**Seul les candidats retenus seront contacté**

Détails ici : https://www.facebook.com/rotisserie.rouyn