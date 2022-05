Assistant logistique et expédition - West Fraser - La Sarre

West Fraser est une entreprise nord-américaine de premier plan spécialisée dans les produits du bois

diversifiés. Basée à Quesnel en Colombie-Britannique, West Fraser opère plusieurs installations de

fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe, et compte plus de 10 000 employés. West Fraser est une

société ouverte canadienne cotée sur les marchés canadien et américain sous le symbole WFG.

Vous recherchez une stabilité d’horaire ? Venez nous voir !



West Fraser usine de La Sarre, est à la recherche d’une personne dynamique, intéressée à occuper le poste

d’ASSISTANT(E) LOGISTIQUE ET EXPÉDITION. Sous la supervision du Coordonnateur logistique et expédition, le

titulaire de ce poste sera responsable de donner un support de plancher en premier lieu et un support administratif lorsque

requis pour la gestion des expéditeurs, et d’assurer les fonctions de remplacement du poste de coordonnateur au besoin.



Fonctions principales :

• Gérer et assurer le suivi des règles de sécurité du département de l’expédition;

• Être le support (lien) entre le coordonnateur logistique et les expéditeurs et transporteurs;

• Planification de l’entreposage dans le but d’optimiser l’espace disponible dans l’entrepôt;

• Préparer et réviser les horaires de chargement et les besoins en camions et wagons pour l’expédition des produits finis en

collaboration avec le département des ventes et de la production;

• Faire le suivi avec les transporteurs (répartition);

• Planifier la production en lien avec les commandes avec le département de la production;

• Préparer les documents d’expéditions;

• Compiler les résultats comptables et effectuer l’entrée de données dans les logiciels de suivi des commandes interne;

• Faire le suivi des bons de livraison auprès du département des ventes;

• Trouver des solutions entourant les différents moyens de livraison en collaboration avec le coordonnateur (suivi de la gestion

des horaires de livraisons, etc.

• Réconciliation de l’inventaire de produits finis avec les ventes et la production.



Profil recherché

Formation : • A E C e n l o gistique ou avoir une expérience dans un poste similaire ;

• Connaissance de la logistique du transport \ répartition ;

• Connaissance approfondie de la suite Office et facilité à travailler avec les logiciels

informatiques;

• Bilingue français, anglais (oral et écrit) requis.

Expérience • Posséder une expérience en milieux manufacturiers dans le domaine de l'expédition, la

gestion des horaires de transport, gestion des inventaires dans un poste similaire sera un atout;

• Expérience en comptabilité sera un atout



Qualités recherchées

• Avoir une attitude professionnelle et positive, avoir de bonnes habilités interpersonnelles ainsi

qu’être reconnu pour ses capacités de collaborateur;

• Détenir une capacité d'organisation et de planification (gérer les priorités avec doigté, avoir

une bonne rigueur, être à l'aise avec les imprévus);

• Avoir le souci de la précision et de la qualité;

• Faire preuve d'initiative et être à l'aise dans la résolution de problème et être autonome;

• Être orienté vers le service à la clientèle.





Les personnes intéressées par ce défi peuvent soumettre leur candidature avant vendredi le 3 juin 2022 à l’attention de:

Courriel : lasarrerh@westfraser.com





Nous remercions tous les candidats; toutefois seules les personnes retenues seront contactées.

