Aviseur(e) technique - ACE Services Mécaniques - Val d'Or

AVISEUR(E) TECHNIQUE

ACE SERVICES MÉCANIQUES | CENTRE DU CAMION MACK VOLVO

VAL-D’OR

ACE Services Mécaniques est à la recherche d’un ou d’une aviseur(e) technique pour son Centre du Camion Mack Volvo à Val-d’Or.

Nous offrons un horaire 14/14 dans un milieu de travail stimulant.

Nous considérerons des profils variés qui possèdent des connaissances en mécanique de véhicules légers et lourds et en service à la clientèle. Au besoin, nous offrons le logement sans frais.

ACE Services Mécaniques est une entreprise en pleine croissance qui possède 15 installations au Québec, en Abitibi-Témiscamingue et dans la grande région de Montréal. L’entreprise a de nombreux projets et partenariats, notamment avec Epiroc. Nous sommes un employeur de choix qui offrent des conditions avantageuses incluant assurances collective, REER collectif, congé de reconnaissance des employés et plus.

Communique avec nous au recrutement@acemecanique.com pour appliquer ou en savoir davantage.