Aviseur(e) technique - Soma Ford - Amos

Les défis t'intéressent et tu as le goût de travailler avec des amis plus que des collègues?

Tu as besoin de concilier le travail et la famille?

Et bien c'est ta chance.

Nous sommes à la recherche d'un aviseur technique.

Les principales fonctions sont :

- Répondre aux clients et donner des rendez-vous

- Faire le suivi des réparations de ta clientèle

La personne recherchée doit faire preuve:

- D'autonomie

- Avoir le sens de l'analyse

- Facilité d'apprentissage

- Soucieuse de la qualité du travail

- Avoir de l'initiative

- Être responsable et capable de travailler en équipe.

L'horaire de travail est du lundi au vendredi, aucun week-end.

En plus d'une gamme d'avantages sociaux offerte, nous avons un REER collectif dont l'employeur cotise avec toi. Pour ton bien-être un montant annuel est donné pour t'aider à rester en forme et un comité social est en place pour socialiser avec tes collègues.

Tout ce qui manque c'est toi! Alors n'attends pas, envoie-nous ton cv à l'adresse courriel suivante :

pgodin@somaford.com Pascal Godin Directeur général