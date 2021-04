BOUCHER - IGA EXTRA FAMILLE PELLETIER

Responsabilités : Assure les fonctions de réception et d'entreposage de la marchandise selon les normes établies;

Participe à toutes les tâches opérationnelles de son rayon;

Assure la production des coupes selon la planification établie;

S'assure d'offrir à la clientèle un service exceptionnel, courtois et efficace en tout temps;

Utilise de façon sécuritaire et efficace, l'équipement et les diverses fournitures;

Applique les politiques et procédures au niveau de l'entreposage, de l'emballage et de l'étiquetage des produits, respecte les normes d'hygiène gouvernementales ainsi que les normes de santé et sécurité au travail;

Nettoie et maintient propre son espace de travail;

Est vigilant afin de minimiser les pertes, le gaspillage et les bris de marchandises;

Promouvoit les ventes en suggérant aux consommateurs des produits complémentaires et/ou de remplacement;

Autres tâches connexes