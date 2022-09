Chef comptable - ACE Service Mécanique - Val d'Or

RÉSUMÉ DE LA POSITION

Relevant de la Directrice Finance, le Chef Comptable jouera un rôle stratégique en tant que partenaire d’affaires pour supporter l’amélioration du processus opérationnel en lien avec les finances et la comptabilité. La personne sera responsable d’effectuer le cycle comptable complet et de préparer les rapports des résultats financiers internes mensuels. Il assumera la supervision de l’équipe de comptabilité, de la paie, des payables et des recevables de l’ensemble de l’entreprise et veillera à la comptabilisation adéquate des dépenses selon le budget autorisé. Le Chef Comptable procédera également aux analyses financières requises, notamment les variances de fin de mois.

RÔLES & RESPONSABILITÉS

Superviser le travail de l’équipe comptable, de la paie ainsi que des comptes payables et recevables de l’ensemble de l’entreprise en assurant la gestion de performance ainsi que le développement des compétences;

Effectuer le cycle comptable complet mensuellement en conformité avec les procédures et contrôles mis en place par la Direction;

Préparer et superviser la préparation des rapports financiers mensuels et annuels en respect des normes comptables courantes;

Collaborer à la préparation du budget annuel et veiller à l’analyse des écarts entre les résultats réels et prévus;

Enregistrer au système comptable les écritures de régularisations de courus de fin de mois et autres conciliations des comptes de grand livre ;

Assurer le suivi de la flotte de véhicules, notamment par l’attribution des coûts au bon secteurs, le suivi de l’immatriculation et des assurances;

Assurer le respect des politiques et procédures comptables et de leurs révisions;

Participer activement à la vérification annuelle;

Évaluer les opérations de comptabilité générale et proposer des recommandations d'amélioration à la Direction;

Agir en tant que personne-ressource pour les autres employés du service de comptabilité;

Toutes autres tâches connexes ou pertinentes aux activités de ce secteur, selon l’évolution des affaires et/ou l’émergence de nouvelles priorités.

ÉDUCATION ET EXPÉRIENCE

Détenir un baccalauréat en comptabilité ou en finances ainsi qu’un titre comptable reconnu (CA/CPA);

Posséder un minimum de cinq (5) ans d’expériences en comptabilité et de préférence dans un rôle similaire auprès d’une entreprise du domaine industriel;

La connaissance du système comptable Maestro est un atout.

PROFIL DE COMPÉTENCES

Sens marqué de l’organisation, habileté à gérer les priorités ainsi que les tâches multiples;

Possède un jugement éclairé et la capacité à prendre des décisions;

Autonomie, initiative et suivi des résultats;

Intégrité, rigueur et souci de la confidentialité dans le traitement des dossiers;

Sens du leadership et adaptabilité.

HORAIRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire temps plein, avec possibilité d’aménager le temps de travail avec flexibilité dans le respect des objectifs de rendement établis.

Télétravail avec présence dans le bureau chef de l’entreprise à Val-d’Or.

Possibilité de voyages occasionnels vers les installations de l’entreprise dans la région de Montréal.

POUR POSTULER :recrutement@ACEMECANIQUE.COM