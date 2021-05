Poste : Chef d'équipe - Production

Dumotech est une entreprise spécialisée dans la transformation de pièces dédié es à l’industrie minière . Il , offre à son équipe un environnement stimulant et dynamique et a . Elle a à cœur le bien-être de ses employés. L’esprit familial, le développement des compétences et le respect sont des valeurs qui nous ont permis de nous démarquer dans nos différents secteurs d’activités.

DESCRIPTION SOMMAIRE

Sous la supervision du directeur d’usine, le chef d’équipe devra

Supporter son équipe de travail

Suivre et assurer l’atteinte des objectifs de production.

Assurer le bon fonctionnement des équipements.

Contrôler la qualité des produits finis.

Assurer un environnement de travail propre et sécuritaire.

Cultiver un esprit d’équipe et d’entraide.

Participer aux tâches opérationnelles tel que : La coupe, préparation, et manipulation des pièces. La transformation des produits. (Opérer les équipements tel que presse, scie, punch, etc.) La manipulation et le déchargement de livraison L’emballage et l’étiquetage des produits L’entretien des lieux de travail; Autres tâches connexe etc s .



SPÉCIFICATIONS D’EMPLOI

Cultiver le plaisir de travailler en équipe et bonne communication

Être reconnu pour sa rigueur et sa capacité à s’adapter

Ponctuel

Pro-actif

Faire preuve de leadership.

Bonne condition physique

DES ou équivalence sec V un atout;

Expérience en usine.

NOS CONDITIONS | AVANTAGES

Horaire : 7h30-16h30 du lundi au vendredi;

Salaire: Selon expérience. Salaire de base à 25$/h;

Possibilité de temps supplémentaires rémunéré e s à temps et demi après 40h/semaine;

Plan de formation en entreprise.

Possibilité d’avancement selon les compétences acquises

Statut de l'emploi: permanent, temps plein.

Ce poste vous intéresse?

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae en ligne ou par la poste , à l'adresse suivante:

dumotech@hotmail.ca