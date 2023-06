Chef de train - Canadian nationale railway - Senneterre

CHEF DE TRAIN

Pour faire carrière au chemin de fer, il est essentiel d’aimer le travail d’équipe et physique à l’extérieur et d’avoir un grand souci de la sécurité. Votre horaire se greffe sur une exploitation 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et il n’y a pas deux journées pareilles. Voici à quoi vous pouvez vous attendre au CN : un emploi rempli de nouveaux défis, un milieu de travail axé sur la sécurité, une formation rémunérée et le soutien de collègues partageant votre passion pour le mouvement. Nous offrons des carrières valorisantes car notre travail fait une différence. Embarquez avec nous!

Les chefs de train font partie d’équipes de train formées de deux ou trois personnes, et ils s’acquittent des tâches associées à la circulation des trains, des wagons et des locomotives dans les triages et sur la voie. Ils coordonnent la formation des trains et effectuent des travaux au sol, à l’extérieur de la cabine de la locomotive, dans le triage et en cours de route (par exemple, pour la manœuvre des aiguillages, le ramassage des wagons, des réparations d’urgence, etc.).

Responsabilités

Les tâches énoncées dans la présente section sont celles qu’un membre du personnel doit être en mesure d’exécuter avec ou sans accommodement pour atteindre les objectifs propres au poste de chef de train.

Veiller au respect de tous les ordres de marche, signaux et règlements ferroviaires relatifs à la sécurité et à l’exploitation.

Employer diverses formes de communication pour transmettre et recevoir des instructions concernant la circulation et la mise en place des wagons.

Former et séparer des trains dans le triage, et ramasser et dételer des wagons en cours de route.

Observer, interpréter et relayer les signaux afin d’assurer la sécurité des mouvements de train et de locomotive.

Manœuvrer des aiguillages pour modifier l’itinéraire des locomotives et des wagons.

Inspecter l’état des trains et du matériel roulant.

Prendre des décisions efficaces même dans les endroits non familiers ou les situations d'urgence.

Communiquer efficacement avec le Centre de contrôle de la circulation ferroviaire, les autres équipes de train et les autres départements de façon régulière au moyen d’une radio portative.

Formation

Les candidats sélectionnés participeront à un programme de formation rémunéré de sept semaines (cinq en classe et deux sur le terrain) au Campus CN à Winnipeg, au Manitoba. Le CN offre maintenant un salaire de formation amélioré et extrêmement concurrentiel. Les dépenses relatives au transport, à l’hébergement et aux repas pendant la formation à Winnipeg sont payées par la Compagnie.Une fois les sept semaines de formation terminées, les candidats accompagneront des équipes de train pour au moins 45 parcours afin de parfaire leurs connaissances et leurs aptitudes. La réussite de ce programme de formation, y compris les examens écrits et la formation sur le terrain (incluant les exigences physiques), est obligatoire pour travailler à titre de chef.

Conditions de travail et exigences physiques

Travail selon un horaire varié, et présence régulière et prévisible, compatible avec un contexte d’exploitation continue (comprend le travail la nuit, la fin de semaine et les jours fériés, les heures supplémentaires et le travail loin du domicile pendant de longues périodes).

Capacité de pousser, tirer, soulever et transporter une charge pesant jusqu’à 90 livres (41 kg).

Travail à l’extérieur dans des conditions météorologiques changeantes.

Utilisation de divers dispositifs sur les wagons et les locomotives, comme des leviers de dételage et des freins à main.

Capacité de monter dans l’échelle d’un wagon en mouvement et d’en descendre.

Capacité de saisir et de tenir des objets tout en se tenant sur le côté d’un train en mouvement.

Capacité de marcher souvent pendant de longues périodes.

Capacité de se pencher, se plier, s’accroupir et s’agenouiller fréquemment.

Obligation de répondre à toutes les exigences d’évaluation de l’aptitude au travail pour le poste, notamment celles qui sont établies par l’Association des chemins de fer du Canada, comme la capacité de reconnaître et de distinguer les couleurs des signaux.

Autres exigences

Réussite des examens écrits sur la sécurité et les règlements. (Nota : Conformément à la convention collective, les chefs de train doivent se qualifier à titre de mécaniciens de locomotive pour conserver leur ancienneté et leur emploi.)

Diplôme d’études secondaires ou l’équivalent

Carte d’attestation d’étude du Règlement valide

Passeport valide permettant d’entrer aux États-Unis et au Canada (à certains endroits)

Excellentes compétences en communication orale et écrite

Atouts

Formation collégiale ou professionnelle et (ou) expérience à titre de chef de train, Service marchandises

Expérience de travail pertinente dans des conditions similaires ou dans un milieu assujetti à des règles d’exploitation et de sécurité

Permis de conduire en règle

À propos du CN

En tant que chef de file dans les domaines du transport et de la logistique en Amérique du Nord, nous sommes un véritable pilier de l’économie. Forts d’une équipe d’environ 25 000 cheminots, nous avons pour priorité de faire progresser notre entreprise et l’économie. Nous transportons annuellement des marchandises d’une valeur de 200 G$ US pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau de 20 000 milles qui couvre le Canada et le centre des États-Unis. Le CN est la seule entreprise canadienne à figurer dans la catégorie du secteur du transport et de l’infrastructure du transport du Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World. Créé en 1999, l’indice DJSI World est l’indice de référence en ce qui a trait au développement durable. Au CN, nous travaillons comme UNE ÉQUIPE axée sur la sécurité et nos clients, offrant l’excellence sur le plan de l’exploitation et de la chaîne d’approvisionnement pour produire des résultats.



Au CN, nous sommes déterminés à bâtir le chemin de fer le plus sûr, le plus inclusif et le plus durable de l’Amérique du Nord, à l’image des collectivités dans lesquelles nous exerçons nos activités. Les études révèlent que souvent, les candidats des groupes sous représentés ne posent pas leur candidature à moins de croire qu’ils correspondent tout à fait à l’offre d’emploi. Même si vous ne vous reconnaissez pas dans toutes les exigences énoncées dans l’affichage d’un poste, nous vous encourageons quand même à poser votre candidature. Si vous avez besoin d’un accommodement pour le processus de recrutement (notamment d’autres formats de documents, des salles de réunion accessibles ou d’autres mesures d’accommodement), veuillez communiquer avec notre équipe à cnrecruitment@cn.ca. ou visitez notre site web au https://cn360.csod.com/ux/ats/careersite/3/home/requisition/11005?c=cn360&lang=fr-CA

À titre d’employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi, le CN prendra en considération pour un emploi toutes les personnes candidates qualifiées sans égard à la race, à la couleur, à la religion, au sexe, à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre, à l’origine nationale, à l’invalidité, au statut d’ancien combattant protégé, et à tout autre statut protégé en vertu des lois applicables. Nous remercions tous les candidats et toutes les candidates de leur intérêt; cependant, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature sera retenue. Veuillez consulter régulièrement vos courriels, car les communications sont surtout envoyées par courrier électronique.