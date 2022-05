Chef ingénieur - Lithium Amérique Nord - La Corne

Le chef ingénieur supervise et développe l’équipe ingénierie de la mine. Il est responsable de concevoir, planifier et superviser tous les plans et devis nécessaires aux opérations minières et la cédule de production. Il doit planifier le budget et veiller au respect des coûts et échéanciers. Il adhère aux principes de l’entreprise en adoptant un comportement orienté vers la santé-sécurité, l’environnement et le développement durable.



RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

Mettre en place l’équipe d’ingénierie pour le redémarrage de la première mine de lithium en Amérique du Nord

Coordonner l’ensemble des activités de l’ingénierie minière, soit la planification court, moyen et long terme, le forage-sautage, l’arpentage et la géotechnique

Superviser l’équipe d’ingénieurs et techniciens, évaluer leur rendement et voir au développement des employés

Superviser la planification mensuelle et trimestrielle afin de rencontrer les objectifs de production

Participer activement à l’établissement des budgets annuels de son secteur et autres études économiques

Contribuer à instaurer les meilleures pratiques en santé-sécurité et en environnement

Résoudre des problèmes reliés aux activités d’ingénierie minière et faire des recommandations

Améliorer continuellement l'efficacité par l'innovation et l’amélioration continue, la réduction des coûts et l'amélioration des méthodes de minage et des technologies

Effectuer les rapports de fin de mois des opérations minières et suivis des factures du contrat minier

Créer un solide partenariat avec les entrepreneurs et consultants

Maintenir un haut niveau de compétences dans le département par la formation et le mentorat

Assurer la gestion de la documentation technique

Toutes autres tâches connexes à l’exercice de ses fonctions



QUALIFICATIONS REQUISES

Baccalauréat en ingénierie minière

Membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Minimum de 7 ans d’expérience pertinente dont 3 avec supervision de personnel

Une expérience en exploitation de mine à ciel ouvert

Détenir un permis général d’explosifs valide

Maitrise du logiciel Deswik et MS Office

Bilinguisme un atout





CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES

Leadership et vision stratégique

Attitude positive et ouverture au changement

Capacité à bien communiquer et travailler en équipe

Habileté à diriger et développer ses employés

Bonne organisation et gestion du temps et des priorités

Capacité d’analyse et de résolution de problèmes

Fiabilité, rigueur et minutie dans le travail accompli



AVANTAGES SOCIAUX

Lieu du travail : La Corne sur le site minier Lithium Amérique du Nord

Flexibilité : Horaire 5/2 ou 5/2-4/3 ou 4/3

Boni annuel et boni de production ; on célèbre nos réussites en équipe

Allocation de transport

Assurance collective et fonds de pension très compétitif

8 congés mobiles à utiliser chaque année comme bon vous semble

Développement professionnel, formation et possibilité d’avancement

Une équipe chaleureuse et dynamique qui n’attend que toi



Ce poste vous interpelle?

Vous êtes à la recherche de nouveaux défis? Déposer votre candidature dès maintenant au https://www.sayona.ca/emplois/ avant le 22 mai 2022.

Au plaisir de vous rencontrer!



Il est à noter que le genre masculin a été employé dans la description de l’emploi afin d’alléger le texte. Peu importe votre genre, votre candidature sera traitée avec intégrité et professionnalisme.

Lithium Amérique du Nord remercie tous les candidats de leur intérêt; toutefois, nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature est retenue pour une entrevue.