Chef mécanicien - Ace Services Mécaniques - Val d'Or

CHEF MÉCANICIEN

DESCRIPTION DU POSTE:

Le leader mécanicien, sous la supervision du contremaître aux opérations, agit à titre de chef d’équipe et nécessite très peu de supervision. Il prend des décisions, effectue des commandes de pièces ainsi qu’un contrôle de qualité. Il assiste le contremaître aux opérations dans la répartition des tâches aux mécaniciens en tenant compte de la main-d’œuvre, des équipements et des priorités pour les opérations, que ce soit dans les garages ou les chantiers. Il supervise avec le contremaître, les mécaniciens et assure la réalisation du travail de manière sécuritaire selon les normes et procédures de l’entreprise. Il agit à titre de coach pour les mécaniciens et supporte l’équipe technique. Il est responsable de la planification efficiente des travaux et des mécaniciens. Il exécute des travaux d’entretien courants et des réparations d’équipements industriels, de camions lourds, de véhicules pour des entreprises et des particuliers ainsi que le matériel mécanique, hydraulique et électrique. Il accomplit un travail impeccable, sécuritaire et de qualité supérieure visant l’entière satisfaction du client. Son travail s’effectue tout en respectant les procédures sécuritaires, politiques et standards d’ACE Services Mécaniques.

RESPONSABILITÉS :

Exécuter des inspections de sécurité et faire l’entretien général et des réparations, selon les directives, demandes et besoins du domaine mécanique, électrique et hydraulique;

Exécuter les vérifications avant départ (VAD) avant que les équipements quittent nos installations selon les standards et attentes d’ACE;

Exécute l’ensemble de ses tâches, en respectant les échéanciers et la qualité selon les normes d’ACE Services Mécaniques;

Faire des diagnostics manuelles et électriques de la machinerie afin de détecter les défaillances;

Coordonne les mécaniciens dans leurs tâches quotidiennes et résoudre les problèmes;

Planifie et coordonne, avec le contremaître aux opérations, les quarts de travail en fonctions des urgences et des priorités.

Forme et coache les mécaniciens et conseille des méthodes de travail efficaces.

Approuve des demandes de réquisition de pièce et les fait parvenir à son contremaître pour approbation finale.

Fait des rapports journaliers au contremaître aux opérations sur l’évolution des travaux en fonction des étapes de réalisation, des problèmes reliés à l’exécution des travaux des anomalies rencontrées, des travaux additionnels requis et y apporter les correctifs, s’il y a lieu;

Participe à l’amélioration continue des matériaux, procédés et procédures;

Lit des plans, des diagrammes et des schémas pour déterminer la façon de procéder;

Ajuste l’équipement, répare ou remplace les pièces, les installations ou les éléments défectueux, à l’aide d’outils mécaniques;

Met à l’essai l’équipement réparé pour s’assurer qu’il fonctionne bien et que les réparations sont conformes;

Collabore au bon état et la propreté du véhicule et des équipements en les entretenant convenablement (graisser, laver les vitres, ramasser les déchets);

Fait le suivi des heures travaillés par BT selon la planification;

Est responsable de la disponibilité de l’inventaire mécanique au chantier;

Suivre les procédures travail sécuritaire en tout temps, les mettre à jour et émettre des correctifs pertinents à l’amélioration de la sécurité au travail;

Utiliser et entretenir tous les outils appartenant à l’entreprise, en être responsable et signaler les défectuosités ou mauvais fonctionnements du matériel à son supérieur;

S’assurer de laver et ranger les outils et équipements au bon endroit et signaler tout bris ou perte d’équipement à son supérieur;

Signaler toute question de sécurité à la direction dans les plus brefs délais;

Être actif dans son développement professionnel afin d’améliorer ses connaissances et ses compétences en mécanique;

Il communique constamment avec les clients, fournisseurs et autres intervenants externes;





CONDITIONS DE TRAVAIL

Horaire 14/14;

​Outils et équipements de travail entièrement fournis;

Temps supplémentaire (taux et demi) après 40 heures de travail par semaine;

Gamme complète d’assurances collectives;

Programme de REER disponible dès l’embauche.

