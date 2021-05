COMMIS À L'EXPÉDITION ET À LA RÉCEPTION - MEGA CENTRE KUBOTA

NOUVEAU POSTE

COMMIS À L'EXPÉDITION ET À LA RÉCEPTION

DISPONIBLE MAINTENANT

DESCRIPTION DU POSTE:

Sous la responsabilité de la coordonnatrice aux pièces, le commis à l’expédition et à la réception sera impliqué dans l’expédition et la réception du matériel chez Mega Centre Kubota. Il sera également chargé de préparer les commandes et de contacter les clients dont les commandes sont prêtes avec le souci d’offrir un service à la clientèle d’exception. La personne recherchée doit communiquer avec professionnalisme et courtoisie et répondre aux besoins de notre clientèle, soit en personne, par courriel ou encore par téléphone, et ce, dans le délai établi. La personne devra également participer à la gestion de l’inventaire.

CERTAINES TÂCHES RELIÉES À L’EMPLOI:

Préparer les commandes clients;

Effectuer la facturation;

Participer activement l’envoi du matériel ainsi que l’aide à la réception;

Effectuer les demandes de transport;

Participation active à la gestion de l’inventaire;

S’occuper de remplir les étagères de la salle de montre et défaire les commandes stock;

Assurer un suivi des demandes provenant de clients;

VOUS!

Habilité à travailler avec les systèmes en place

Sens de l’organisation et habilité à se structurer

Capacité à travailler sous pression

Capacité à respecter les délais et prendre des initiatives

Capacité à offrir un service à la clientèle supérieur

Attitude professionnelle, positive

Minutieux

Apparence soignée

Habileté à travailler en équipe, attitude dynamique

Pratique l’écoute active

Indépendant et autonome

Capacité à suivre les procédures établies

Capacité à bien s’exprimer

CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE

3 à 5 années d’expérience dans un poste similaire

Connaissance du domaine et équipement agricole

Habileté informatique

Connaissance de la suite Office

Bilinguisme français et anglais un atout

OFFRE ET CONDITIONS D’EMPLOI

Lun-vend 08:00 à 17 :00

NOUS!

Salaire très compétitif

Excellent programme d’avantages sociaux

REER collectif

Programme de formation et développement professionnels

Possibilités d’avancement de carrière à l’intérieur de l’organisation

Envoyez votre curriculum vitae au : slampron@megacentrekubota.com

Joignez une équipe dynamique !