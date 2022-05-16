Commis à la boutique et aux pièces - Barbin Sport - Val d'Or
BARBIN SPORT-GAUTHIER MARINE EST À LA RECHERCHE D’UN OU D’UNE COMMIS À LA BOUTIQUE ET AUX PIÈCES POUR COMPLÉTER SON ÉQUIPE.
TU ES UNE PERSONNE PASSIONNÉE DU DOMAINE RÉCRÉATIF ET DU PLEIN AIR…TRAVAILLER EN ÉQUIPE ET AVOIR DU PLAISIR EST POUR TOI UN ESSENTIEL…
TA PRINCIPALE TÂCHE SERA LE SERVICE A LA CLIENTÈLE, TANT DANS NOTRE BOUTIQUE QU’AU COMPTOIR DE PIÈCES, DONC LES CONNAISSANCES EN MÉCANIQUE ET LE BILINGUISME SERAIT UN ATOUT MAJEUR!
ON TE GARANTIT DU PLAISIR AU TRAVAIL, UNE SUPERBE ÉQUIPE, DES AVANTAGES SOCIAUX ET UN BON SALAIRE!
POSTULE AU SYLVAIN.GARON@BARBINSPORT.COM