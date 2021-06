COMMIS À LA PAIE SENIOR - DYNAMITAGE CASTONGUAY

Commis à la paie senior

En tant que membre de l’équipe des finances et de la comptabilité, le paie-maître s’assure de l’exécution des tâches liées à la paie et apporte son support aux agentes administratives qui font de la saisie de carte de temps. Le paie-maître s’assure de respecter la réglementation fédérale et provinciale. Il applique le processus de paie pour l’ensemble des employés de l’entreprise (horaire et cadre) de façon hebdomadaire.

Processus de paie

Superviser la saisie des cartes de temps des employés horaires pour l’ensemble de l’entreprise via le système ERP Maestro. Elle s’assure également de la saisie des heures travaillées pour tous les employés-cadres ;

Obtiens les approbations nécessaires au niveau du temps travaillé pour chaque employé ;

Processus de paie – Cycle complet

Effectuer la saisie des comptes de dépenses des employés et obtenir les approbations nécessaires ;

Préparer les T4 et Relevé 1, cessation d’emploi, etc. tout en s’assurant de leur exactitude ;

Respecter les dates butoirs de chaque palier de gouvernement (DAS, T4 et Relevé 1, etc.) ;

Gestion de la paie, analyse et comptabilité

Processus de fin de mois, gestion documentaire et réconciliation des comptes de GL pour la paie ;

Préparation des écritures et demande d’autorisation ;

Ressources humaines

S’assurer du volet sécurité des dossiers d’employés conformément la réglementation fédérale, provinciale et les bonnes pratiques en matière de ressources humaines ;

Compléter la documentation avec le nouvel employé lors de son embauche

Contrôle interne et audit

Assurer l'exactitude de toutes les fonctions de saisie de données et de paye, car elles ont une incidence sur l'exactitude des états financiers, des budgets et des prévisions.;

Aider les auditeurs externes à examiner et à documenter les modifications apportées au processus de paie ;

Autres tâches

Toutes autres tâches connexes;

Pour envoyer votre candidature directement, envoyer votre curriculum vitae à :

rh@castonguay.ca