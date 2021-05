Commis aux achats

Scierie Landrienne est à la recherche d’un(e) commis aux achats pour combler une poste à temps plein à son usine de Landrienne. Sous la supervision du Directeur des Achats, le titulaire du poste sera responsable d'effectuer les achats relatifs aux consommables et aux équipements de scierie. Le titulaire de ce poste devra donc s'assurer que les produits reçus répondent aux critères de qualité de l'entreprise.

Lieu de travail Scierie Landrienne Ville Landrienne Type d'emploi Temps plein Début des fonctions 2021-04-19 Salaire Selon expérience Horaire Du lundi au vendredi 7h à 17h

Responsabilités

• Effectuer des achats.

• Assurer l’approvisionnement de marchandises (analyser et placer les commandes pour les achats automatiques, vérifier les débalancements d’inventaire, demander des soumissions et vérifier les prix auprès des fournisseurs, en négocier les prix, date et conditions de livraisons des fournisseurs attribués).

• Effectuer les recherches de produits auprès des fournisseurs et faire les analyses comparatives.

• Assurer le réapprovisionnement des quantités critiques (min/max), surveiller les calendriers de livraisons, etc.

• Effectuer les suivis auprès des différents fournisseurs.

• Tâches diverses telles que répondre aux demandes d’informations, effectuer l’entrée de données au système informatique, participer aux changements de fournisseurs, collaborer lors des prises d’inventaire générales.

• Effectuer toutes autres tâches inhérentes au poste et/ou à la demande du supérieur immédiat

Compétences requises

• Avoir un excellent sens de l'urgence, de la planification et de l'organisation;

• Maîtrise des outils couramment utilisés (suite Office, Microsoft dynamics);

• Résistance au stress, capacité à mener plusieurs projets de front;

• Bilinguisme (un atout).

Expériences requises

• Expérience en achats (de 6 mois à 1 an un atout).

Exigences particulières

• Autonome

• Courtois

• Bonne capacité en communication

Informations supplémentaires

L’utilisation du masculin n’est utilisée que pour alléger le texte. Les candidatures seront traitées en équité sans regard au genre.

Soumets ta candidature au : emploi.nordic.ca

Nordic Kraft