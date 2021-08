COMMIS AUX PIÈCES - GROUPE POIRIER

Le Groupe Poirier de Val-d'Or est à la recherche d'un ou d’une COMMIS AUX PIÈCES pour son comptoir mécanique.

Tu es efficace et peux gérer plusieurs tâches à la fois?

Tu es passionné(e) de la mécanique auto et de ce qui l'entoure?

Pour toi, des mots comme jantes, lift kit, filtre à moteur et différentiel ne sont pas sorciers?

Tu aimes quand ça bouge, mais tu recherches un emploi stable?

C'est une offre pour toi!

Nous cherchons une personne avec ou sans expérience qui veut de la stabilité et un travail en semaine et de jour. La formation sera donnée sur place.

On offre:

Un milieu de travail HUMAIN.

Une équipe SOUDÉE.

Une qualité de VIE et de bonnes CONDITIONS!

Joins notre équipe, joins notre famille!

40 heures par semaine, lundi au jeudi de 7 h 30 à 17 h et les vendredis de 7 h 30 à 14 h 30!

Salaire à partir de 18$/ heure selon expérience

Avantages sociaux, possibilités d'avancement et congé le jour de ta fête!

Postule en ligne : https://www.poirieroccasion.com/demandes/emplois-automobile.html

Pis toi, as-tu TON C.V?